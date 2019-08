Frank Kudelka abrió los ojos azorado. Tardó unos segundos en pronunciar palabra. Intentaba asimilar la noticia. "¿No es una broma?", preguntó sorprendido. La conferencia de prensa que había dado hasta entonces sobre la preparación de Newell's para visitar el lunes a Independiente quedó en el olvido. El entrenador se enteraba allí mismo, de boca del periodista Tati Paultroni, de LT3, que el encuentro se suspendía. La Superliga acató el reglamento y aceptó el pedido de Independiente de postergarlo. El motivo fue que la Conmebol le programó inesperadamente al rojo para 24 horas después, más precisamente para el martes 6 de agosto, el cruce de ida por los cuartos de final de la Sudamericana ante Independiente de Ecuador. "Acá el único perjudicado fue Newell's", manifestó molesto el secretario Juan José Concina. Una vez que la perplejidad se transformó en malestar, el club del Parque solicitó que el partido se dispute el jueves 8 de agosto, a las 21.30. Pero no existe chance que eso ocurra. Tampoco que se juegue en los días posteriores a las Paso del domingo 11 de agosto.

Ninguna voz oficial lo dice abiertamente. Pero nadie duda de que la programación de Independiente por Copa Sudamericana para el martes próximo fue obra de la Conmebol en la pelea que mantiene con el presidente de la AFA, Claudio Tapia. Es una forma de ponerle piedras en el camino al dirigente, expulsado días atrás como representante interino de la Conmebol frente a la Fifa por las críticas realizadas al organismo sudamericano, la Confederación Brasileña de Fútbol y la Copa América de Brasil. La AFA se quedó sin representación en la Conmebol, Newell's quedó en el medio de este conflicto y la consecuencia es que se quedó sin jugar el lunes.

Kudelka se levantó del asiento de la sala de prensa del Centro de Entrenamiento Jorge Bernardo Griffa y movió la cabeza de un lado a otro. El gesto era un elocuente "no". Ese "no" era de incredulidad. La planificación para la 2ª fecha sufría un cambio brusco. Había perdido interés la explicación del DT de que era fundamental mejorar el control de la pelota para jugarle de igual a igual a Independiente. En ese mismo momento, la comisión directiva se enteraba por trascendidos que peligraba el partido por Superliga. Media hora más tarde, un llamado de Superliga a una alta autoridad rojinegra le anunciaba que eso era posible. Recién se hizo oficial en horas de la tarde.

La Conmebol decidió que Independiente e Independiente del Valle se juegue el martes 6 de agosto, sin importarle que justo un día antes era el enfrentamiento entre Independiente y Newell's. Entonces, el club que preside Hugo Moyano planteó la postergación del duelo con la Lepra. El Rojo se amparó en el reglamento de la Superliga (no publicado aún en su página web) que dice "cuando un equipo deba disputar un partido correspondiente a algún certamen organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, y dicho partido fuera programado para disputarse dentro de las 48 horas anteriores o posteriores a un partido correspondiente a dicho equipo por el Campeonato de Primera División organizado por la Superliga, el club podrá solicitar a la Superliga el adelanto o la postergación".

La Superliga aceptó el pedido de Independiente y a través de su página web de paso cuestionó a la Conmebol. "La Superliga siempre tiene en cuenta las fechas designadas a priori por la Confederación Sudamericana de Fútbol para que no se encimen los calendarios ni interfiera una competencia sobre la otra. Esta determinación de la Conmebol obliga a una reprogramación del partido del torneo local para una fecha a definir próximamente", expresó. Y aprovechó para remarcar las diferencias en la manera de proceder de una organización y otra. "Estaba determinado que, por jugar Independiente los octavos de final de la Copa Sudamericana el jueves 1º de agosto en condición de visitante, su compromiso con Newell's por el torneo local se disputaría el lunes 5, así contaba con los días estipulados en el reglamento para una buena recuperación".

A Independiente le viene bien no jugar contra Newell's, y no habría hecho nada para que eso no suceda. Es que el jueves disputó un duro partido con Universidad Católica (3-2) en Quito por la Sudamericana y ahora contará con un día más de descanso antes del próximo compromiso, teniendo hoy algunos futbolistas que no se encuentran en condiciones físicas óptimas para volver a jugar.

La Lepra pide jugar el jueves

Newell's envió una solicitud al presidente de la Superliga, Mariano Elizondo, para que el partido se dispute el jueves 8 de agosto, a las 21.30. "Motiva nuestra solicitud la necesidad deportiva e institucional de que dicho encuentro sea disputado en la fecha de mayor proximidad con el partido originalmente programado y de acuerdo al Reglamento de Competencias-Primera Division 2019/2020", dice el escrito del club.

Según el reglamento, el equipo que participe en una competencia internacional debe tener un intervalo de dos días completos, sin contar los días que juegue, entre un partido y otro En este caso, Independiente recién podría recibir a Newell's el viernes 9 de agosto. El inconveniente es que el titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), Juan Manuel Lugones, manifestó que es imposible montar un operativo de seguridad el viernes porque ese día comienza la veda electoral.

Newell's hace otra interpretación del reglamento y sostiene que es posible que se dispute el jueves. En el escrito enviado a Elizondo, el club señala que el artículo 27 "estipula que en caso de que la postergación, respetando el intervalo de dos días completos, resultare materialmente imposible, la mesa directiva deberá resolver según su criterio intentando respetar un descanso de 48 horas entre la finalización de un encuentro y el comienzo del otro".

Newell's entiende que entre el partido del martes de Independiente por Sudamericana y el jueves, día solicitado por Newell's para reprogramar la 2ª fecha, hay 48 horas de descanso.

El club del Parque considera que "postergar la programación del encuentro más allá de la fecha solicitada, configuraría una desventaja deportiva que conllevaría que nuestro primer equipo, además de no disputar ninguna competencia oficial por más de 21 días, no contaría tampoco con una fecha cierta de disputa para la planificación adecuada de los trabajos diarios".

Más allá del pedido, distintas fuentes involucradas en la resolución de este pedido aseguraron que el partido no se jugará el jueves 8. Tampoco es posible que se reprograme la semana siguiente. Es que Independiente tendrá la revancha ante Independiente de Ecuador el martes 13. Newell's recién volverá a jugar por la 3ª fecha de la Superliga el fin de semana del domingo 18 de agosto, contra Unión en el Coloso. Será un largo tiempo sin fútbol.