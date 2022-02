Newell's: Panchito González, de fin a principio de temporada

Hasta octubre del año pasado, Panchito González no era titular. Ingresaba de tanto en tanto desde el banco, con poco protagonismo. Hasta que Adrián Taffarel asumió la conducción del club, lo puso entre los once y así lo mantuvo, anotando un gol en la última fecha, el primero de su carrera. El envión con el que culminó la temporada anterior no se frenó. En base a corridas, centros y un medido cabezazo que se convirtió en gol, el extremo izquierdo tuvo una actuación decisiva para que Newell’s empiece el nuevo torneo con una victoria esperanzadora sobre Defensa y Justicia por 1 a 0.