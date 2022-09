Newell's no tuvo juego ni peso ofensivo y cayó 1 a 0 ante Independiente

La lepra perdió ante Independiente, que le ganó con poco por medio del gol de Benegas a los 62'. El rojinegro intentó una reacción al final que no le alcanzó.

A los 20' llegó la lepra de pelota parada cuando Lema estrelló un cabezazo en el palo izquierdo del rojo, pero lo anularon por falta contra el arquero local.

A los 25' Ferreira tocó mal hacia atrás, Benegas remató muy fuerte y pegó en la mano de Ditta generando un peligroso tiro libre que terminó en nada.

Independiente tuvo una muy clara a los 31' cuando la lepra perdió en el medio y Pozzo encaró remató y tras un rebote en el cierre de Lema controló Morales.

La lepra no encuentra el camino y así lo refleja su DT Adrián Coria que se queja de "que no damos dos pases seguidos". Peor lo del rojo no es mucho mejor aunque pisa un poco más el área contraria.

A los 50' Pozzo alargó a Vigo que metió el centro atrás y Márquez no pudo conectar con precisión cuando se olía peligro en el arco leproso.

Independiente sigue llegando como a los 56' cuando Vigo otra vez metió el centro y Morales desvió con la pierna y batalini no pudo aprovecharla.

Hasta que finalmente Independiente marcó a los 62' por intermedio de Banegas que aprovechó el rebote en Morales tras la pelota bajada por Márquez tras el centro de Vigo.

Adrián Coria movió el banco y mandó a Balzi, Méndez y Panchito a la cancha buscando una reacción del rojinegro que cae ante el rojo.

A los 84' llegó la lepra con un remate cruzado de Panchito tras recibir de Ferreira, que controló Milton Álvarez.

Siguió insistiendo Newell`s que llegó con una pared de Ditta que el colombiano no llegó a conectar ante Álvarez.