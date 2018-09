Fue un partido cambiante, ciclotímico. Newell's fue una pobre expresión en la primera mitad y a partir de los cambios en el complemento mostró otra imagen. Más allá de que Atlético Tucumán jugo buena parte del partido con 10 jugadores, la lepra recién le encontró la vuelta al partido cuando ingresaron los pibes Cabrera y Torres. Sin embargo, por su falta de precisión y por un Lucchetti brillante, sólo en los penales el rojinegro consiguió meterse en los cuartos de final de la Copa Argentina. Y si Central le gana a Almagro en la próxima ronda, habrá clásico asegurado en 2018.

Tener la pelota no es sinónimo de dominio absoluto de las situaciones. Porque en esos primeros minutos del partido el equipo de De Felippe tuvo el dominio. Y no porque mostró un juego aceitado, sino por su actitud de presionar bien arriba y asfixiar la salida de un Atlético que no le encontraba la vuelta.

Pero con el paso de los minutos todo se equilibró... para abajo. Newell's siguió teniendo el dominio porque Figueroa arrancaba bien de atrás para juntarse con Formica y así buscar a Leal. Pero no siempre funcionaba.

sills.jpg Marcelo Bustamante / La Capital





Atlético se dedicaba a defender y a buscar por la vía de los pelotazos largos a Matos -que tuvo una chance a los 6' pero la pelota le quedó alta- y Leandro Díaz.

La más clara de Newell's en esa parte del partido fue a los 16', cuando Figueroa ubicó a Leal y el portugués no pudo definir ante la brillante intervención de Luccchetti.

Sin embargo, a los 22', tras un tiro libre desde la derecha de Tito Noir, Abero le ganó en el anticipo a Bíttolo y su cabezazo se fue a centímetros del palo derecho de Aguerre.

anob.jpg





A los 33' Germán Delfino le mostró la roja a Abero tras un foul a Amoroso -lo había amonestado tras un encontronazo con leal- y a la lepra se le presentó una gran oportunidad. Pero, lejos de aprovecharla, se perdió en la intrascendencia de su falta de fútbol y de decisión para ir as buscar el partido más arriba.

Atlético, con uno menos y sin demasiadas ambiciones, tuvo otra oportunidad cuando a los 39' Aguerre debió esforzarse para sacársela de los pies a Mauro Matos.

aguerre.jpg





El complemento arrancó con características similares a las del cierre del primer tiempo. Atlético, con uno menos, mostraba más desde lo actitudinal y del manejo de la pelota. Así, a los 7', Leandro Díaz tuvo el gol en sus pies pero la mandó ancha por arriba.

El partido mostraba al menos más movilidad pero a ambos les faltaba precisión. En Newell's, sin peso ofensivo, De Felippe hizo ingresar a Fértoli. A los 8', la lepra llegó con un cabezazo de Formica a las manos de Lucchetti.

Pero De Felippe metió en cancha a Cabrera y a Joaquín Torres y así la lepra se renovó. El equipo se mostró más consistente, con más movilidad y mostrando profundidad.

Así, a los 27', tras un cetro de Tores desde la derecha, Leal se lo perdió solo frente al arco y dos minutos más tarde, Lucchetti se lució tapándole un muy buen remate a Cabrera.

La lepra siguió llegando. A los 38' un remate de Torres se fue cerca del palo derecho, a los 41' Fértoli desperdició una muy clara pegándole alto y a los 45' quien volvió a lucirse fue Lucchetti, cuando le tapó el gol a Figueroa.

calegaris.jpg Marcelo Bustamante / La Capital





Después, Aguerre tapó un remate claves de Tito Noir y los jugadores de Newell's mostraron una gran eficiencia. La alegría de la clasificación es necesaria, un desahogo para volver a creer. Sin embargo, hay cuestiones para seguir apuntando y trabajando a fondo. Pero ahora, el festejo es merecido.

Las formaciones

Newell's Old Boys: Alan Aguerre; Iván Piris, Stefano Callegari, Fabricio Fontanini y Mariano Bíttolo (65' L. Cabrera); Hernán Bernardello y Juan Sills (57' H. Fértoli); Joel Amoroso, Víctor Figueroa y Lautaro Formica (69' J. Torres); Luis Leal. DT: Omar De Felippe.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; José San Román, Bruno Bianchi, Yonathan Cabral y Mathias Abero; Barbona (36' Barrios), Juan Mercier, Rodrigo Aliendro (69' Rojas) y Ricardo Noir; Mauro Matos (46' Acosta) y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.





Cancha: Estadio Alfredo Beranger, Temperley

Expulsado: 33' Abero (AT)

Arbitro: Germán Delfino

TV: TyC Sports