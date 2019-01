Newell's fue más. El empate no refleja lo que hizo. Porque fue un equipo sólido. Un primer tiempo impecable. Donde se asoció, resistió y tuvo ese salto de calidad que le dieron los que saben. Sí. El equipo rojinegro convirtió a un rival de renombre en un grupo caro e impotente. Con un golazo de Maxi Newell's iba hacia el triunfo. Pero Boca es Boca. Y tiene jugadores que no saben de justicia. Por eso ante el menor descuido, facturan. Como sucedió. Pero esa igualdad no refleja el trámite.

Si Rivero y Cacciabue lograban sostener el mediocampo en función de orden y dinámica, las posibilidades de que Formica, Figueroa y Maxi se convirtieran en esa usina futbolística que Bidoglio pretendía eran ciertas. Y así fue. Iluminaron el juego. Porque con inteligencia y espacio sólo debieron hacer lo que saben. Y vaya si saben. Porque con experiencia y calidad condujeron a su Newell's a una victoria que se frustró porque el físico no aguantó.

Cuando los minutos avanzaron inexorables, los rojinegros entendieron que para no pagar un alto costo físico deberían hacer correr la pelota. Pero con el transcurrir sintieron el gasto y Boca fue por el empate. El que encontró por la eficacia de Benedetto.

La crónica

El inicio se presentó equilibrado. Con dos equipos tratando de monopolizar el juego. La primera ocasión la tuvo Benedetto, quien aprovechó un descuido y remató, pero la pelota se fue afuera. Y enseguida Maxi Rodríguez tuvo su chance, pero careció de puntería.

Hasta que a los 25 apareció Maxi, quien recibió una asistencia del Gato y clavó un cara externa de derecha en un ángulo. Golazo.

Luego Boca tuvo su ocasión para empatar, pero el remate de Pavón se fue apenas desviado.

Newell's quería aprovechar el envión anímico de la ventaja, y fue Formica quien tras una jugada exquisita al picarle la pelota por encima de la cabeza de Más, remató y Andrada voló para despejar.

El primer tiempo concluyó y la pregunta era cuánto era el resto físico del tridente creativo rojinegro que formaron Maxi, Formica y Figueroa.

En el complemento Boca adelantó sus líneas, pero sin la pelota exhibía su impotencia, ya que Newell's buscaba cuidarla y hacerla circular.

A esta altura Newell's ya era amo y señor, porque en todo su conjunto demostraba un gran rendimiento. Pero las piernas empezaron a perder fuerzas y Boca avanzó con más ímpetu que ideas.

Y Boca tiene gramdes individualidades, y ante el menor descuido hacen pesar sus cualidades. Zárate enganchó y habilitó a Benedetto, quien logró la inmerecida igualdad.

Boca fue por una victoria con mayor resto físico, y Newell's resistió. Llegando a un empate que dejó una sensación a poco para los rojinegros.





Newell's: Aguerre; Nadalin, Callegari, Fontanini y Bíttolo; Cacciabue y Rivero; Figueroa (83' Alexis Rodríguez), Formica y Maxi Rodríguez (88' Alzugaray); Fydrisszewski (45 Leal). Director técnico: Héctor Bidoglio

Boca: Andrada; Buffarini, Izquierdoz, Junior Alonso y Más; Marcone y Barrios (60' Campuzano), Pavón, Tevez y Reynoso (60' Zárate); Benedetto. Director técnico: Gustavo Alfaro.

Goles: 25' Maxi Rodríguez (NOB) y 75' Benedetto (B)





Arbitro: Andrés Merlos

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa

TV. TNT Sports.