El arranque de Newell's no pudo ser peor. No solo porque al minuto de juego ya perdía 1-0, por el gol del peruano Luis Abram, sino porque no encontraba el balón y sufría en defensa.

Primero por una trepada de Ortega, que exigió a Ibáñez antes del minuto de juego y de ese córner llegó el gol velezano, cuando en la segunda jugada el peruano cabeceó solo, casi en el área chica, un centro corto desde la derecha que batió al arquero.

Y encima, unos minutos después, a los 8', Ibáñez casi ve la roja cuando debió salir fuera del área a cortar con la mano un ataque del Monito Vargas que tenía destino de gol.

Newell's padeció la primera etapa más de lo que la jugó, porque no lograba contener en el medio y no hacía pie en el fondo. En ese contexto, no podía generar fútbol y mucho menos llegar con peligro al área rival. De hecho, la única llegada que tuvo fue un buen ataque por la derecha que terminó con un remate de Amoroso forzado, que tapó el arquero.

En contrapartida, en el fondo no paraba a nadie y cada llegada de Vélez era un suplicio. De hecho, lo tuvo Robertone en un córner que casi lo mete olímpico y una llegada por derecha.

Vélez: Domínguez; Gaston Díaz, Joaquín Laso, Luis Abram y Francisco Ortega; N. Domínguez y Gastón Giménez; Agustín Bouzat, Lucas Robertone, Matías Vargas y Jonatan Ramis. DT: Gabriel Heinze

Newell's: Nelson Ibáñez; Iván Piris, Teodoro Paredes, Fabricio Fontanini y Leonel Ferroni; Hernán Bernardello, Juan Sills y Braian Rivero; Joel Amoroso y Héctor Fértoli; Luis Leal. DT: Omar De Felippe

Estadio: José Amalfitani

Hora: 19

TV: Fox Sports Premium

Arbitro: Fernando Echenique