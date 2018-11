El segundo tiempo marcó claramente que Newell's no estuvo a la altura para pelearle el clásico a Central. Su juego en lo colectivo fue muy pobre y los futbolistas que debían imponer su potencial fallaron. Formica no gravitó, Leal tampoco, Bernardello corrió siempre de atrás y se hizo expulsar por impotencia. El partido en cero no le caía mal, pero cuando sufrió el primer gol le pasó lo de siempre, se cayó anímicamente y perdió reacción. Encima, en una ráfaga se quedó con nueve jugadores (Central con diez) y eso lo liquidó. El gol de Joaquín Torres (lo hizo pese a que se desgarró a poco de ingresar y siguió en cancha porque no había más cambios) para el descuento llegó demasiado tarde.