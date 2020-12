Newell's no debe dormir la siesta con los santiagueños

Un partido, tres puntos en juego, pero no parece ser eso solo lo que afrontará Newell’s esta tarde en el Coloso Marcelo Bielsa a las 17.10. Porque cuando finalice el partido frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, en caso de haber logrado un triunfo, automáticamente se verá qué sucede en Liniers, con Vélez y Estudiantes (19.20). Es que pese a que recién se disputará la tercera fecha de la zona Complementación, de acuerdo a los resultados que se den, ya podrían realizarse un análisis matemático con la chance que el equipo de Kudelka pueda sellar el lugar de finalista (en busca del cupo para la Copa Sudamericana 2022) el próximo fin de semana, cuando reciba a Vélez. Claro que no es conveniente adelantarse ni gastar a cuenta, sobre todo porque futbolísticamente este Newell’s no está en condiciones de permitirse esas licencias, pero la posibilidad es concreta y las especulaciones decantan. ¿Cuál será el paso obligado para la lepra? No desaprovechar la chance que se le presenta. Porque para abrirle definitivamente las puertas a la ilusión primero debe cumplir con lo que le toca: vencer a los santiagueños.