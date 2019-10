La derrota de Banfield como local ante Atlético Tucumán en el inicio de la tarde potencia la posibilidad de que Newell's comience a tomar distancia de la zona de conflicto si logra vencer a Patronato en Paraná.

Por supuesto que no es una tarea sencilla, porque Newell's aún no pudo sumar de a tres fuera del Coloso, y además porque Patronato es un equipo que ha demostrado ser un adversario difícil.

No obstante Frank Kudelka se propone ganar de visitante. Para ello sabe que ya no basta con contener en la zona de volantes sino que también le urge generar a partir del manejo del balón. Tal vez por ello en la conferencia de prensa haya insinuado cambiar. Y no es casualidad que la variante se produzca en el mediocampo.

Newell's se encuentra en la previa con un resultado que potencia la cotización de una victoria en Paraná. Porque la caída de Banfield le allana el camino al deseo rojinegro de empezar a alejarse de la parte baja de los promedios. Claro que para ello debe hacer su parte. Para la cual tendrá resistencia, porque Patronato también es uno de los que pugnan por tratar de salir de la angustia que el promedio impone.

Patronato: Matías Ibáñez; Cristian Chimino, Matías Escudero, Federico Mancinelli y Mathías Abero; Gabriel Compagnucci, Damián Lemos, Julián Chicco y Gabriel Avalos; Cristian Tarragona y José Barreto. DT: Mario Sciaqua.

Newell's: Alan Aguerre; Angelo Gabrielli, Cristian Lema, Santiago Gentiletti y Mariano Bíttolo; Aníbal Moreno, Julián Fernández y Denis Rodríguez; Lucas Albertengo, Rodrigo Salinas y Maximiliano Rodríguez. DT: Frank Kudelka.

Estadio: Presbítero Grella.

Arbitro: Fernando Rapallini.

Hora: 17.45

TV: TNT Sports