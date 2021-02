Newell's: Maxi Rodríguez es un relevo de clase

Es una imagen poco común verlo a Maxi Rodríguez en el banco, como pasó ante Vélez. Hoy, contra Boca, es posible que vuelva a estar sentado entre los suplentes, esperando ingresar para aportar ese toque de calidad que casi no hay en el fútbol argentino y que Newell’s tanto necesita. Si se confirma, está claro que se abrirá el debate llegado el caso que el equipo hoy no funcione y si el responsable de jugar de enlace, que sería Mauro Formica, como ante Vélez lo fue Nicolás Castro, no está a la altura.