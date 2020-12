Newell’s tendrá que enderezar un flojo comienzo en le torneo, ante equipos que, con la excepción de Beccacece en Racing, no mantuvo a ninguno de los entrenadores que tenían en el momento de enfrentar al conjunto del Parque, en los partidos que se detallan a continuación.

Estudiantes (L) 0-0

Newell’s se encontraba en las principales posiciones de la Superliga 2019/2020 y enfrentó a Estudiantes en el Parque el 8 de febrero de este año. Pese a que buscó el triunfo, generó pocas situaciones y debió conformarse con un empate sin goles. Presentó una formación con varios de los que hoy continúan siendo titulares y hubo polémica porque no le sancionaron dos penales. Una mano de Lucas Rodríguez y una infracción a Maxi Rodríguez (foto) de Federico González, dos los pocos sobrevivientes de Estudiantes en el actual equipo. Fueron claros penales no sancionados por el árbitro Diego Abal.

Maxi.jpg Sebastián Suárez Meccia. La Capital

Godoy Cruz (L) 0-2

El 8 de marzo de 2020 no fue el cierre esperado por Newell’s para una campaña aceptable. Recibió por la última fecha de la Superliga a Godoy Cruz, que se encontraba en el fondo de la tabla. Entre los errores y la tarea del ex arquero rojinegro Rodrigo Rey perdió por 2 a 0. Los goles: Brunetta y Merentiel. La renovación de ese equipo del Tomba fue casi completa para el actual torneo. Tiene a dos ex Newell’s, Nelson Ibáñez y Jalil Elías. El único hecho rescatable para Newell’s fue el regreso de Cacciabue (foto), tras no jugar desde septiembre de 2019.

Caccia.jpg Héctor Rio. La Capital

Central Córdoba de Santiago del Estero (V) 2-1

La pandemia había llegado a la Argentina y con mucha incertidumbre, a puertas cerradas, Newell’s visitó a Central Córdoba de Santiago del Estero en el debut de la frustrada Copa de la Superliga el domingo 15 de marzo de 2020. Los goles de Luis Leal y Nani, en contra, en el primer tiempo le dieron la victoria al equipo de Kudelka. Nani había descontado en el quinto minuto de tiempo adicional. El triunfo tendría una enorme importancia. Es que lo dejó en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2020. Con la suspensión del torneo por el Covid-19, Newell’s se aseguró un lugar en esa competencia internacional.

Bittolo.jpg

Vélez (V) 1-3

Primera derrota de Frank Kudelka al frente de Newell’s. Vélez le ganó con amplitud. El empate transitorio de Maxi Rodríguez (foto), tras aprovechar un rebote que dio Lucas Hoyos al detenerle un penal, no sirvió. El equipo del Parque atacó poco y defendió mal ese viernes 24 de agosto de 2019, en la tercera presentación en la Superliga. El abrazo de Maxi con el entonces entrenador de Vélez, Gabriel Heinze, fue uno de los momentos emotivos de esa tarde. Los goles de Vélez fueron de Nicolás Domínguez, en dos ocasiones, y Lucas Janson, uno de los pocos que se mantiene en el club de Liniers. Newell’s atacó poco y defendió mal.

Velez.jpg Marcelo Bustamante. La Capital

Racing (V) 1-1

Por la penúltima fecha de la Superliga, el viernes 28 de febrero pasado, Newell’s jugó en el Cilindro de Avellaneda frente a Racing y empató. Fue protagonista la mayor parte del encuentro. Sebastián Palacios (foto), autor del 1 a 1, fue una pesadilla para la defensa del equipo de Beccacece, que abrió la cuenta con gol de Miranda. Un escalón por debajo de Palacios estuvo Pablo Pérez, que debió salir por lesión y quedaría al margen de la última fecha del torneo y de la primera de la Copa de la Superliga. Kudelka improvisó ese día con el zurdo Matías Orihuela de lateral derecho por las ausencias de Angelo Gabrielli y Facundo Nadalín. Le dio resultado.