Newell's: "Lo único que tengo ahora en la cabeza es el partido con Estudiantes", dijo el Gallego Méndez

El DT leproso habló en conferencia. Afirmó que aún no piensa en el clásico a jugarse el sábado 10. Sobre el presente: "No estamos conformes, hay que ser más continuos".

Sobre el partido anterior con San Lorenzo el DT de Newell's remarcó: “Yo creo que contra San Lorenzo tuvimos varias chances, pero el segundo tiempo no fue bueno porque nos retrasamos en el campo de juego y nos quedó muy lejos su arco. Evidentemente no estamos conformes, tenemos que ser más continuos. Ahora, Estudiantes es un buen equipo, tenemos que ser mejores que ellos, que vienen de ganar el clásico. Va a ser un partido muy complejo”.

Y agregó con severa autocrítica: “Me preocupa lo que pasó con San Lorenzo, porque en el segundo tiempo jugamos mal. El equipo corrió, pero lo hizo mal, cerca de nuestro arco, para hacer coberturas y no presiones. No achicamos para adelante, pero fue una cuestión futbolística, no física. Es verdad que someter a un equipo durante los 90 minutos es muy difícil, en el fútbol argentino hay que saber sufrir”.