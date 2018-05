Newell's y Defensa arrancaron el partido mirándose de reojo, con recelos. El local porque necesitaba darle forma a la idea de Omar De Felippe e intentar que se traduzca en resultados. La visita porque es una de las sensaciones de la Superliga y defía ratificarlo.

Sin embargo,en esos primeros minutos escondieron más de lo que mostraron. Newell's cedía la iniciativa y esperaba aun Defensa y Justicia que no lograba armar circuitos futbolísticos.

Así, las llegadas escaseaban porque no aparecían los creativos y había poca generación de juego. En ese escenario, el local aparecía con algo más de ambición.

Pero a los 22', tras una buena jugada colectiva del local de derecha a izquierda, Alexis Rodríguez enganchó ante Molina y sacó un derechazo mortal que se coló junto al palo derecho del buen arquero Avellaneda y marcar el 1 a 0.

En el complemento Newell's arrancó con la misma actitud con la que había terminado la primera mitad. Planteó el partido en el campo de la visita y si bien no generó en los primeros minutos, marcaba supremacía y buen trato de pelota ante un Defensa que no lograba recuperar la pelota y, cuando lo lograba, no conseguía lastimar los dominios de Ibañez.

Los de De Felippe seguían mostrando una mayor ambición aunque no siempre elegía la forma adecuada de definir y así dejaba pasar oportunidades de plasmar las situaciones que generaba cerca de Avellaneda. Quizás una de las más claras fue a los 27', cuando Joaquín Torres desbordó por izquierda y en el medio del área se la sacaron del buche a Leal.

Newell's tuvo un par de aproximaciones interesantes que se quedaron en intenciones, pero le marcó el ritmo a un Halcón que llegó con grandes antecedentes pero que no los pudo ratificar, al menos en esa primera mitad. Aunque no tuvo la suficiente profundidad, no pasó mayores sobresaltos.