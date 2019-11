Paso negativo. Brian Sarmiento no tuvo una estancia feliz en el Parque.

Paso negativo. Brian Sarmiento no tuvo una estancia feliz en el Parque.

El litigio entre Brian Sarmiento y Newell's sigue en marcha. El ex volante leproso demandó al club del Parque por "incapacidad laboral para la práctica deportiva normal tras la fractura de tobillo que sufrió jugando en Newell's. Es un reclamo que le hizo al club y a la ART (Aseguradora de Riesgos de Trabajo)", le confió a Ovación el abogado de Newell's, Martín Montoya. Y ante esta exigencia judicial de parte del jugador la entidad del Parque respondió el pasado 13 de noviembre que "no concordamos con el futbolista en el reclamo de la incapacidad y además entendemos que no hizo la rehabilitación como correspondía".

El juicio se tramita en los Tribunales de Rosario, en el juzgado número 12, en el que está el salvataje económico, a cargo del juez Fabián Bellizia. Además, Montoya explicó que "no hay ningún reclamo por salarios atrasados de parte de Sarmiento hacia Newell's".

¿Cómo continúa la situación? "Ahora cada una de las partes presentará las pruebas correspondientes, seguramente habrá alguna audiencia conciliatoria y si no hay acuerdo proseguirá el juicio", explicó el letrado del club rojinegro.

Por su parte, todo indica que la resolución del litigio pasará al año que viene por los tiempos judiciales.

Sarmiento sufrió la fractura de tobillo izquierdo en marzo de 2018. Desde ese momento no jugó más en Newell's. Meses atrás hubo una serie de cruces de cartas documento entre el futbolista y el club. El conflicto fue por la salida de Sarmiento una vez que se le dio el alta médica.

A principios de abril del año pasado Sarmiento fue operado de la fractura de tobillo izquierdo y comenzó una recuperación que le demandó más de cuatro meses. Y como el tiempo de recuperación se extendió más allá del final de su contrato, el 30 de junio de 2018, y el club debió continuar abonándole el sueldo y los gastos de rehabilitación médica hasta el alta. Pero no tuvo la obligación de renovarle el vínculo, según manifestó una fuente de Futbolistas Argentinos Agremiados. Por eso al recibir el alta médica Newell's consideró que cumplió con su parte.

En la actualidad Sarmiento no juega al fútbol de manera profesional y tras confesar abiertamente ser hincha de Newell's terminó en malos términos con la actual dirigencia leprosa que lo contrató como refuerzo.