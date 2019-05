Hace 5 años se fue de Newell’s como futbolista. Hoy lo esperan como entrenador. No son tantos, como si lo fueron desde aquel 8º partido en la primera leprosa, justo un clásico, justo el del 23/11/1997 (el 0-4 en el Gigante) hasta el 20/8/2012 (2-0 a San Martín de San Juan) cuando tras la exitosa campaña europea decidió volver a lucir la rojinegra. Ahora, hace un mes que lo esperan por el Parque, no hace mucho si se tiene en cuenta que el contundente “sí” tranquilizará a todos y hará olvidar lo que pasó para darle paso a la ansiedad de verlo con la pilcha de entrenador en Bella Vista y conduciendo al equipo a la salvación del descenso. Y esta “quietud” desde el club se manifiesta en confianza y determinación por quererlo, que es similar a lo de Vélez, aunque por Liniers si bien es que lo quieren por su gran tarea, no parece quitarles el sueño el no tenerlo. No están dispuestos a darle demasiado plazo para que se defina, tal vez porque ven que como la disputa es con Ñuls llevan las de perder, por el corazón del Gringo, obvio. Solamente por eso.

“Yo no soy hincha del Madrid. Yo soy hincha de Newell’s”, dijo Gabriel Heinze hace poco más de 11 años cuando el 25 de abril de 2008 lucía la camiseta del club español.

Claro, no alcanza con ser hincha. Ni fanático. Ni creer que el desafío es superador por eso. Pero ayuda. Y ni hablar por el momento en que el club lo necesita y, lo que es más contundente, es una buena oportunidad en la que coinciden el hecho de que Ñuls no tiene DT y Heinze no tiene un vínculo firmado con otro club, más allá de que termina en realidad el contrato el próximo 30 de junio, porque nada lo obliga a quedarse en Vélez.

El Gringo no habla. No dice nada. A su entorno no se le escapa una declaración. Pero no puede ser sólo estrategia por parte de la dirigencia leprosa esta larga espera.

Que el Tata Martino lo comprometió, dicen algunos. Y puede ser, si fue el DT que lo tuvo cuando eligió volver de Europa y con el que salió campeón acá en Newell’s.

Que la Fiera Rodríguez le pidió que viniera. Y claro que puede ser, si fue su compañero y hasta se emocionaron juntos el día que el Gringo decidió dejar de jugar aquel 10 de mayo de 2014, en un 4-2 a All Boys en el Coloso.

Que sabe no será sencilla la tarea de evitar el descenso, porque Newell’s arranca sosteniendo la tabla del promedio (¿se sacará?, ver páginas 2 y 3) y tendrá que hacer demasiado equilibrio para no caer de la cuerda floja. Pero no le temblaron las piernas cuando agarró Vélez en una situación similar a fines de 2017, poco después de haberse consagrado campeón y ascender a Argentinos Juniors.

El Gringo Heinze sabe que tiene para elegir entre Vélez y Newell’s, más allá de que se lo nombra fuerte desde Francia para volver, esta vez como DT, a Olympique de Marsella, donde también fue ídolo.

Y sabe de las ganas de todo Newell’s. Porque seguro lee, escucha, le habrán contado, si es que no recibió el ofrecimiento formal de dirigentes rojinegros.

La demora en decirle sí a Vélez es buena para Newell's. Porque si estaba convencido nada le impedía haberlo hecho ya.

Claro que está bien que lo piense. Es su futuro, nada menos. Se juega mucho también viniendo a Newell's. ¿Y si las cosas no le salen? ¿Si lo resultados empiezan a condenarlo? Claro, si la campaña es un éxito el espaldarazo será mayor.

O alguien puede dudar que es más vidriera Newell’s que Vélez, por más que desde Buenos Aires algunos quieran contarla al revés. Acá en Rosario las canchas no se llenan con telones con hinchas dibujados, acá son hinchas de verdad con los colores llevados en la vestimenta, pero prendidos más fuertes en el alma.

Ayer podía ser el día, pero nada pasó. Hoy puede transformarse en la fecha clave. O el fin de semana. O el lunes. No mucho más, es cierto. Si alcanza con decir “sí”. El “espérenme que voy a ver la final de la Liga de Campeones y vuelvo el 2 o 3 de junio” para empezar a trabajar. Si hasta va con Maxi y volverán juntos en el avión, quizás, “planeando” el andar que necesitará Newell’s por la Superliga 2019/2020.

Una Fiera por varios meses más

Maxi Rodríguez seguirá siendo el emblema del equipo. Y continuará vistiendo la camiseta de Newell's hasta cuando él lo decida, más allá de los formalismos de los contratos. No había dudas de que afrontará el desafío que se vendrá en la próxima Superliga. Además, en breve se sumará a la Sub 23 que participará de los Juegos Panamericanos en Lima.