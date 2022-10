Newell's: de la contundente negación sobre la llegada de Gabriel Heinze a un llamativo silencio

Días atrás el presidente Ignacio Astore desestimó el arribo del ex defensor como DT leproso, pero ahora el nombre se instaló con fuerza y desde el club no hubo una respuesta oficial

No son pocas las voces que aseguraron que Heinze se convertiría en el nuevo entrenador de Newell's. El paso de las horas le fueron dando mayor empuje a esta posibilidad y hasta prácticamente se da por sentado su regreso al club, en este caso como entrenador. “Es el sueño de todos. No depende de nosotros”, le dijeron a La Capital desde el Parque este lunes. Pero el Gringo siempre se manejó con hermetismo y seguramente no le debe agradar que su nombre haya trascendido de la manera que sucedió en los últimos días. Menos aún que la pelota haya quedado detenida en su sector.

Conociendo la personalidad del DT y la manera de conducirse, quizás por eso la dirigencia haya negado su nombre con total contundencia en los últimos días. Hace una semana, nada más, el propio presidente, Ignacio Astore, habló del ex defensor y en diálogo con el programa "De leprosos y canallas" aseguró: "No me volví a reunir con él, no tuve diálogo". Inmediatamente, cuando se le repreguntó si había que tachar su nombre como técnico, tiró: "Sí, sí, tachalo".

Astore.mp4

A lo largo de este lunes, el titular leproso se llamó a silencio y no salió a aclarar si hay una negociación encaminada con Heinze para hacerse cargo del plantel para la próxima temporada 2023 o todo lo que se dice es algo erróneo. Lo cierto es que el nombre del ex defensor acaparó la atención de todos los medios y muchos se animaron a confirmarlo. Pero lo concreto es que ni Newell's ni el propio protagonista aún se manifestaron al respecto.

Leer más: Heinze, el gran sueño de Newell's para repatriarlo como DT

En tanto, el propio Astore le dijo a La Capital el 19 de este mes que "en diez días estará el nuevo técnico de Newell's". Es decir, esta semana el misterio quedaría develado. ¿Será Gabriel Heinze?