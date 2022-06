Newell's juega ante Argentinos para seguir en la cima

Newell’s vuelve a presentarse en el Parque esta noche, a las 21.30 (TV Pública y Espn Premium), once días después de la igualdad contra San Lorenzo. En el medio, la victoria contra Talleres en Córdoba lo dejó arriba de la tabla, con la posibilidad de mantenerse en la punta en esta 4ª fecha. Los resultados acompañan y no son obra de la casualidad. Javier Sanguinetti igual no se confunde. Está decidido a introducir varios cambios, de nombres y de esquema, para corregir el funcionamiento y de paso contrarrestar el juego del bicho de La Paternal, al fin y al cabo el equipo que con mayor amplitud le ganó a la lepra bajo la conducción del actual entrenador, en el torneo anterior. Reina la convicción que el camino que se transita es el correcto, manteniendo en alto las banderas de la actitud y la intensidad. Sigue pendiente una cuota mayor de fútbol, para que la obtención de los tres puntos esta noche en el Coloso no requiere solamente de esfuerzo y trabajo.