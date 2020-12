Newell's informó que las cuotas societarias aumentarán a partir de 2021

Los bolsillos de los trabajadores se vieron afectados de tal manera que algunos socios dejaron de pagar la cuota, más aún porque no había fútbol. Ahora que retornó la actividad, los partidos se juegan sin público. Ante esta situación, a la hora de reducir gastos muchos optaron por dejar de pagar el club, no por no querer, sino por falta de dinero. E incluso de trabajo.