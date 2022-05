Newell's: Ignacio Astore dijo que "al equipo le faltó punch en la parte ofensiva"

“Seguramente nos enfocaremos hacia esa parte, la búsqueda de los refuerzos, aunque no podemos perder de vista que Newell’s tiene la necesidad de desprenderse de algún jugador. Aún no hay ninguna oferta formal”, declaró el mandamás ñulista en el programa "De leprosos y canallas".

Para esta oportunidad el presidente avisó que se manejarán con mayor cautela y en absoluto silencio, “porque en el primer mercado de pases se armó mucho lío y fue un poco desprolijo. Se habló de muchos jugadores y técnicos que en definitiva no vinieron. Hoy es más cerrado, lo manejan dos personas dentro del departamento de fútbol. Cuando ellos tengan los nombres, nos reportarán a los dirigentes para ver si son potables para la institución”, precisó.

Astore analizó lo que dejó el torneo, las críticas recibidas y la polémica expulsión de Pablo Pérez, entre otros temas.

* “Hay sensaciones encontradas. Depende de cómo se observe la situación: si miramos retrospectivamente encontrarnos con 23 puntos es una campaña altamente satisfactoria y si nos comparamos con el otro grupo hubiéramos estado entre los primeros cuatro. Es indudable que nos queda un sabor amargo”.

* “En el inicio del campeonato dije que Newell's tenía que estar entre el séptimo y undécimo puesto para entrar a una Copa Sudamericana. Es difícil digerir que podríamos estar entre los cuatro mejores, pero el club está cambiando y hay que reconocer el trabajo de los jugadores y del cuerpo técnico”.

* “Está buena la crítica, pero no voy a tolerar que critiquen los que estuvieron en la gestión anterior. Hicieron una entidad no acorde a lo que se merece el club. Me resbala, pero pierde Newell's y a los 10 minutos salen a criticar. Le hacen mal a la institución, no a Ignacio Astore. El 65 por ciento de la gente nos eligió porque querían un cambio”.

* "A Pablo Pérez lo conozco mucho. Habla conmigo como capitán. Él me planteó en el inicio del torneo «quédate tranquilo Nacho, vamos a lograr cosas importantes». Es indudable que es un chico muy temperamental, el plantel lo respeta mucho y la gente lo tiene que respetar independientemente de las tarjetas. Les aseguro que se mata por esta institución y que se arrepiente automáticamente. Dirán, «nos deja con 10 hombres». Es verdad, no lo voy a negar, pero se desvive y el hincha lo tiene que interpretar así. Si no le sacaran las amarillas como le sacan querría a ocho como él en el equipo”.

* "Julián Fernández firmó el contrato laboral. Lo importante es que queremos volver a ser creíbles institucionalmente y que no suceda lo que nos pasó en el mercado anterior que fuimos a buscar a muchos jugadores y ninguno quería venir”.