Es el candidato a DT que mejor se adapta a jugar con mayor número de juveniles y esa es una apuesta que les cae mejor a los rojinegros

Los candidatos principales para dirigir a Newell's son dos y el uno es Gabriel Heinze. Porque representa más al hincha leproso. Porque así lo consideran desde la dirigencia, que ven en el Gringo una mejor adaptación a este momento del club. El de gran urgencia en la pelea por no descender y esto es algo que el ex defensor rojinegro consiguió en Vélez. Y lo hizo con una apuesta por juveniles, que es una característica en el presente de la lepra. Al punto que ya se especula, obviamente por trascendidos de allegados al DT (él no habla y lo expresó en reiteradas oportunidades), que Heinze sólo pediría reforzar al equipo en pocas posiciones: obviamente un 9 de área, un par de centrales y algún mediocampista. Claro que los pretende de renombre para apoyar a los actuales referentes Maxi Rodríguez y Mauro Formica, como también a los pibes Cacciabue, Rivero, Moreno, Alexis Rodríguez y a varios que asoman con proyección.

El Gringo Heinze pica en punta en la consideración, aunque no por mucho sobre Sebastián Beccacece, pero sí con una diferencia notoria sobre cualquier otro técnico que pueda sonar como alternativa.

El entrerriano que nació hace 41 años en Crespo, que llegó a la primer división leprosa allá por 1997 y que volvió para retirarse con la rojinegra en 2014 después de consagrarse campeón, todavía tiene contrato con Vélez hasta finalizar la Copa Superliga y por eso hay que esperarlo. Tiene chances de seguir en Liniers, pero se sabe que lo tienta ponerse al frente de Newell's. Heinze dirigirá el lunes a las 21.10 la revancha con Lanús y cuenta con la ventaja del 2-1 en la ida y la mejor posición en caso de igual resultado adverso. De ser así, se demoraría la chance de que llegue al rojinegro porque Vélez se clasificaría a 4º de final y tendría mínimo dos semanas más sin poder sentarse con la directiva leprosa.

Igual, al conocer tanto al club, por sus características de estar en todo sin dejar pasar tiempo valioso para construir el nuevo equipo (en Vélez asumió una semana antes de lo previsto), por la pasión que le mete a su tarea y por lo que representa en este momento para Newell's, con un simple guiño favorable hacia la chance de venir nadie dudará en esperarlo lo que sea necesario.

Mientras tanto, ya empezarán a salir nombres de posibles refuerzos. Pocos, que sería la idea de Heinze, porque en el plantel hay pibes con proyección a los que el Gringo tendría muy en cuenta.