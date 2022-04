Newell's guarda y apuesta todo para el partido con Gimnasia

La idea es preservar a varios titulares y no exponerlos contra Ituzaingó por la Copa Argentina. Esperan a Juanchón García para La Plata. Macagno seguirá afuera

No es que se le vaya a restar importancia a una competencia por sobre otra. Simplemente se analiza la talla del rival y las exigencias para definir con antelación que varios de los titulares sean preservados el miércoles , con la idea de que no sufran un desgaste y estén en plenitud para el compromiso en el bosque platense, según deslizaron varios voces del club del Parque.

Siguiendo esa lógica, Juanchón García será preservado. Continuará su evolución del edema muscular que le impidió participar de los dos últimos partidos, sin ningún interés en apresurar la vuelta para el encuentro por la Copa Argentina. Se lo piensa esperar para el crucial partido frente a Gimnasia, aunque es prematuro hablar de si será titular o comenzará en el banco de suplentes.

Para el funcionamiento ideado por Javier Sanguinetti, es fundamental la tarea que cumple el centrodelantero, exigiendo y presionando. No luce, pero ejerce un desgaste sobre los rivales, tal cual pretende el DT, que ningún otro es capaz de cumplir. Y, para un equipo que no es de convertir muchos goles, los tres tantos que convirtió en la Copa de la Liga, lo posicionan como uno de los futbolistas más peligrosos frente al arco. Su presencia es de suma importancia en La Plata.

Para la visita al lobo ya está descartado otro que fue habitualmente titular en el torneo, Ramiro Macagno. El arquero sigue trabajando para recuperarse de la distensión que lo obligó a dejar la cancha frente a Patronato dos semanas atrás y todavía no existe precisión acerca del regreso. Iván Arboleda seguirá siendo el arquero titular, incluido el miércoles por la Copa Argentina.

El suplente, el juvenil Franco Herrera, que este sábado atajó en el partido de reserva frente a San Lorenzo, tuvo la oportunidad de debutar casi por casualidad, el día de la lesión de Macagno, y no existe interés de exponerlo en una competencia como la Copa Argentina donde más de una vez fue eliminado un equipo de una categoría superior. Si lo sabrá la lepra que, en una copa donde generalmente se despidió pronto, quedó fuera de carrera contra Villa Mitre de Bahía Blanca en 2019, Deportivo Morón en 2016 y Chacarita en 2015.

La situación de Ramiro Sordo es similar a la que atraviesa Macagno. Sigue la recuperación, de una lumbalgia, y faltará en los próximos compromisos.

Los días que restan para el enfrentamiento contra Gimnasia servirán para que adquieran la mejor forma física futbolistas que a causa de un cuadro gripal jugaron los últimos partidos disminuidos, tales los casos de Juan Garro, Nicolás Castro y Juan Sforza. Esto no implica necesariamente que no vayan a estar ante Ituzaingó, pero quizás dos de los tres vayan al banco. La misma afección tuvo Gustavo Velázquez, ausente por ese motivo en el último partido, y que estará a disposición para el enfrentamiento contra Ituzaingó.

Justo Giani faltará contra Gimnasia por suspensión, al haber acumulado cinco tarjetas amarillas, y es candidato a ser titular en la Copa Argentina.

No será extraño que en el debut en esa competencia aparezca Jerónimo Cacciabue, como mínimo entre los suplentes. El mediocampista estaba jugando con la reserva, tras el desgarro en el isquiotibial contra River por la 3ª fecha, y no fue citado para el partido de este sábado por la mañana frente a San Lorenzo. Una señal de que no se lo quiso arriesgar y que se lo tiene en cuenta para el miércoles.

Futbolistas como Tomás Jacob, Facundo Mansilla, Martín Luciano, Marcos Portillo, Marco Campagnaro y Nazareno Funez posiblemente tengan minutos de juego para medirse con Ituzaingó, puntero de la Primera B, ya sea jugando desde el comienzo o ingresando durante el partido