Newell's generó poco para sacar más ante Estudiantes

Querer no siempre es poder. Newell’s jugó con ambición. Pero creó poco, le faltaron ideas y el arco de Estudiantes le quedó lejos. Esta vez no tuvo el zapatazo de Aníbal Moreno para resolver un trámite cerrado, tal cual sucedió en la victoria frente a San Lorenzo. Es que más allá de ejercer mayor tiempo la posesión de la pelota, eso no resultó suficiente para conseguir los tres puntos. Y entonces debió conformarse con el reparto de puntos.

En el juego donde reinaron las intenciones pero se generó poco peligro, Newell’s se aproximó un poco más en el primer tiempo. Llegó por arriba, con cabezazos, una de sus principales virtudes en el torneo. Gentiletti desvió por poco un tiro de esquina de Moreno y Gabrielli mandó un poco alto un frentazo a un cambio de frente de Moreno.

Por abajo le costó a la lepra. Formica no metía ningún pase punzante ni gambeteaba para limpiar el terreno. Para colmo, sintió una molestia y se retiró a los 23’. Kudelka puso a Rivero y Newell’s mejoró. El volante tocaba bien de primera, con habilitaciones profundas.

Estudiantes era prolijo, aunque se diluía. La Gata Fernández era absorbido por la marca y Cauteruccio no conseguía que alguien se le asocie. Hasta que pudo meter una pelota para la corrida de Diego García a espaldas de la defensa. Aguerre achicó y tapó justo.

Movedizo, Rivero se acercaba por donde la pelota pasaba para darle circulación al equipo. De su pie derecho partió el envío largo para que Albertengo, previo mal cierre de la defensa visitante, siguiera con la sequía de goles, definiendo desviado apenas comenzó la segunda etapa.

Rivero tocaba, Moreno trasladaba, Bíttolo y Gabrielli subían por las bandas. Pero faltaba el último toque, la pelota justa para quebrar a la defensa de Estudiantes. Y los de adelante no colaboraban. Estaban desconectados. Maxi se fue apagando. Albertengo no conseguía controlarla y Leal fallaba con el balón en los pies.

Aguerre volvió a intervenir para interceptar la entrada solitaria de Lucas Rodríguez. Fue la última de Estudiantes. No se acercó más. Gentiletti había sostenido hasta allí los pocos avances visitantes, anticipando con prestancia.

Ante la falta de peso en los metros finales, Kudelka metió a Palacios por Albertengo. Una de las caras nuevas de este mercado de pases trató de desbordar por la banda derecha, pero tampoco fue solución. Newell’s quería y no podía. Encima Gabrielli sintió una molestia y permaneció en el campo de juego sólo porque Kudelka ya había metido los tres cambios. El uruguayo se fue a jugar arriba y Rivero pasó a marcar el lateral. Si la lepra tenía inconvenientes para preocupar a Andújar, con un jugador en inferioridad y faltando tan poco, era una quimera la victoria.

De todos modos, la tuvo a mano si no hubiese sido que Abal ignoró el penal que le cometieron a Maxi en el final. Más allá de la bronca por esa falta no sancionada, a Newell’s le faltó más para lograr un nuevo triunfo.