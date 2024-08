Newell's: futuro incierto del Gallego Méndez que no es seguro que dirija ante Racing

Y en esta jornada de domingo hay un gran hermetismo sobre el tema en el Parque, por eso nadie puede puede dar por seguro que dirigirá el próximo viernes ante Racing en el Coloso, por la fecha once de la Liga Profesional. Igual hay chances de que el Gallego esté sentado en el banco, pero aún no hay confirmación al respecto.

El técnico de Newell’s no dio declaraciones después de la derrota sobre el final en el clásico. Pero el mismo había señalado en la previa que se trataba de un partido decisivo. Luego de la derrota ante Estudiantes donde Méndez manifestó: "llegamos a una situación límite y soy el primero que me doy cuenta. Soy responsable de todo. Hay que trabajar mucho, hablar poco y llegar lo mejor posible al clásico. Me ha pasado como futbolista y hay que hacer la autocrítica puertas adentro. La responsabilidad es mía, esto no es con los muchachos”.