Newell's fue el león de La Plata y manda solo

Newell’s es cosa seria. Limitaciones tiene, sobre todo en la creación. Lo volvió a reflejar en la ciudad de las diagonales. Pasó un primer tiempo sin generar absolutamente nada y costaba imaginar de qué manera llegaría al gol. Pero la lepra siempre encuentra la fórmula para conseguirlo, aunque no le sobre nada y las aproximaciones sean escasas. Una llegada profunda y adentro. Tan simple de decirlo y, en el caso del conjunto de Javier Sanguinetti, de hacerlo. En el reducto del pincha fueron en esta ocasión dos los goles, con Ramiro Sordo encendido para el arco y el ingresado Juan Garro definiendo con precisión como no suele hacerlo.

La falta de fútbol es una de las prioridades a subsanar, para que no haya tantas dudas en cuanto a la posibilidad de una victoria. Mientras tanto, Newell’s suma triunfos en fila, nada menos que tres seguidos. Y de visitante es mortal en ese sentido. Lleva tres éxitos en igual cantidad de partidos. El restante encuentro que jugó en el torneo, fue empate, por lo que se mantiene invicto.

Tan buena campaña en este inicio de la Liga Profesional, que despierta el entusiasmo lógico de los hinchas, se sostiene en la fortaleza actitudinal del plantel. Javier Sanguinetti le inculcó a su equipo una forma de jugar que no admite concesiones. No hay que regalar nada y Estudiantes lo sufrió en carne propia. Ni siquiera en los pasajes donde mayor dominio estableció fue capaz de quebrar la resistencia del equipo rojinegro. Construyó un muro delante del arco de Ramiro Macagno. Cristian Lema fue una fiera. Julián Fernández otra. Los demás se multiplicaron por ocupar los espacios, estar atentos y despejar el peligro.

Estudiantes venía herido de la derrota con Independiente que lo dejó afuera de la punta la jornada anterior y necesitaba recuperarse. Newell’s no lo dejó. Al principio lo maniató, no le dio libertad de acción en campo rojinegro y así evitó que se acerque con riesgo. La línea de cinco en el fondo que Sanguinetti utilizó contra Argentinos y que repitió ante Estudiantes dio sus frutos, pese al cambio de nombres, con la vuelta de Lema tras la suspensión, por Mansilla, y la del juvenil Jacob por Méndez, con Covid. Casi que no hubo desajustes, aunque se notó que a Velázquez no le conviene jugar por delante de Lema. Hubo pelotas que fueron a sus espaldas y le costó girar. De todos modos, la respuesta general fue óptima.

Sordo, el pibe de los goles importantes

Ramiro Sordo tuvo dos corridas al principio y se patinó. No podía afirmarse en el terreno. Durante toda la primera etapa no podía resolver ninguna. Tuvo desquite en el segundo tiempo. Y de qué manera. Nada menos que desnivelando en un partido con muy pocas aproximaciones. El extremo definió con precisión para poner el 1 a 0 y jugar una segunda etapa muy superior a la primera, siendo además el artífice de la segunda conquista rojinegra. El futbolista no se obnubiló frente al arco y superó a Andújar con un tiro esquinado que abrió el camino de la victoria. Como se lo había dado en el triunfo ante Talleres por 1 a 0 en Córdoba. O como contribuyó a otro triunfo de visitante, contra Banfield, por 2 a 1. Sordo se está convirtiendo en el autor de los goles importantes. Y es el goleador de Newell’s, nada menos. Con los ojos bien abiertos para definir, como se debe.