El plantel entrenó ayer por primera vez y no hizo fútbol, por lo que no hubo ningún indicio de la formación. Lo más lógico es la presencia de Formica por Pérez en el compromiso del lunes, a las 17.10, en el Coloso. Se trata de un cambio puesto por puesto, si bien ambos futbolistas tienen características diferentes. Formica desequilibra principalmente a partir de la gambeta, mientras que Pérez desnivela en base a los pases. En la actualidad no hay otros volantes del plantel que se les parezcan y que se encuentren capacitados para ocuparse de la generación. Aníbal Moreno se desgarró el sóleo izquierdo la fecha pasada contra Lanús. Y Nicolás Castro por el momento no pudo estar ni en el banco de suplentes luego de haber contraído coronavirus.