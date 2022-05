Newell's está listo para el debut con mayoría de suplentes

Javier Sanguinetti prepara el equipo, con varios futbolistas que habitualmente son suplentes, para el debut en la Copa Argentina. A un día del compromiso contra Ituzaingó, la aparición del juvenil centrodelantero Genaro Rossi en el once es la gran novedad, teniendo en cuenta que recién debutó la fecha pasada, ingresando desde el banco. Nombres como los de Tomás Jacob y Marcos Portillo son otras de las caras jóvenes que asumirán el compromiso del miércoles, respaldados con otros fogueados, tales los casos de Iván Arboleda, Nicolás Castro, Djorkaeff Reasco y Juan Garro.

El entrenador tiene intenciones de no estar arriesgando futbolistas, a pocos días de la definición del destino de Newell’s en la Copa de la Liga Profesional. El fin de semana se jugará la clasificación a los cuartos de final y la visita a Gimnasia en el bosque platense le demanda cuidar la mayor cantidad de titulares posibles y no exponerlos frente a Ituzaingó. Así es que cuidará a Cristian Lema, Willer Ditta, Pablo Pérez, Julián Fernández, Armando Méndez, Leonel Vangioni y Francisco González, aunque no se descarta que algunos vayan al banco y hasta entren a jugar si es que lo demanda el partido.