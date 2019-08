La postergación de la visita de Newell’s a Independiente por la 2ª fecha de la Superliga, debido a que la Conmebol le programó al rojo un partido por la Sudamericana este martes 6 de agosto, sigue generando revuelo. El club del Parque le envió ayer a la Superliga el pedido para que el partido, que debía jugarse el lunes 5, se reprograme para el jueves 8 y aguarda que mañana haya una respuesta. No le queda otra opción que esperar. La realidad es que no existe chance de que esa solicitud llegue a buen puerto. Y si se encuentra con la negativa, la comisión directiva analizará los pasos a seguir, aunque no cuenta con mucho margen de acción para que ese enfrentamiento se dispute en las próximas dos semanas.

La sorpresa que causó en un primer momento la noticia de que el partido en Avellaneda se aplazaba, a raíz de que la Conmebol decidió que Independiente reciba el martes a Independiente del Valle por los cuartos de final de la Sudamericana, se convirtió en fastidio en el mundo leproso. La dirigencia rojinegra puso manos a la obra y envió ese viernes una nota al presidente de la Superliga, Mariano Elizondo, solicitando que se reprograme para el jueves 8, a las 21.30. Con el mismo tenor se mandó un escrito a Juan Manuel Lugones, secretario ejecutivo de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), organismo encargado de garantizar la seguridad. La conducción del club aguarda que la Superliga le conteste mañana.

Nadie quiere aventurarse con la posible respuesta, aunque fuentes consultadas, involucradas en la organización del fútbol argentino, manifestaron que es imposible que el partido se realice el jueves. Newell’s tendría entonces tres semanas sin jugar, debido a que el próximo fin de semana no habrá fútbol por las Paso del domingo 11 de agosto. El conjunto de Frank Kudelka recién se presentará en la 3ª fecha, a jugarse el fin de semana del domingo 18 de agosto, contra Unión en el Coloso.

Seguridad no garantizada

Newell’s realizó el intento de que el encuentro con Independiente se realice el viernes 9 de agosto. Se encontró con la negativa de la Aprevide. El argumento para rechazarlo fue que ese día comienza a regir la veda electoral. Lo cierto es que ningún artículo del Código Electoral Nacional prohíbe la organización de un espectáculo deportivo dos días antes de una votación. La prohibición es sólo para hacer proselitismo.

La ley nacional 19945 (Código Electoral Nacional), en el artículo 71, inciso b, señala que se encuentran prohibidos “los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, deportivos y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral, durante su desarrollo y hasta pasadas tres horas de ser clausurado”.

La legislación no deja dudas. No existe un impedimento para que se juegue el viernes. Es evidente que el problema se debe a que las fuerzas de seguridad bonaerense estarán abocadas a garantizar la veda y no pueden a la vez estar afectadas al operativo de un partido. Más aún cuando será con las dos hinchadas, a partir de que Aprevide autorizó el ingreso de los visitantes.

A raíz de que seguridad bonaerense le bajó al pulgar a jugar el viernes, Newell’s planteó que sea el jueves. Si bien Lugones recibió una solicitud al respecto del club del Parque, consultado sobre ese pedido el titular de Aprevide le manifestó ayer a Ovación que esa no es su potestad y que es “la Superliga la que fija la fecha de los partidos”". Ante la pregunta de si era posible garantizar la seguridad el jueves, dijo que esa respuesta sólo la puede dar cuando “Superliga organice el partido y fije el día”.

Por la responsabilidad que le compete, no hay duda de que Lugones es una persona de consulta, involucrada siempre en una determinación así, aunque es entendible que prefiera la cautela por estas horas, mientras se desarrolla la fecha que Newell’s no puede jugar.

El reglamento no lo favorece

Newell’s propone que el partido sea el jueves. Pero el reglamento de la Superliga, que sigue sin ser publicado en su página web, sería un impedimento para que se realice ese día. El artículo 27 señala que entre la fecha del partido internacional y el de la Superliga tiene que existir un intervalo de “dos días completos, sin contar los días de ambos partidos”. Es decir, Independiente se presentará por la Sudamericana el martes y recién podría jugar contra Newell’s el viernes, que como ya se planteó es imposible que sea ese día porque no se garantiza la seguridad.

La interpretación de Newell’s del reglamento es diferente. Y en eso se basó para pedir que se programe el jueves. En el escrito enviado a la Superliga señala que “en el último párrafo del mismo artículo (número 27) se estipula que, en caso de que la postergación respetando el intervalo de dos días completos resultare materialmente imposible, la mesa directiva deberá resolver según su criterio intentando respetar un descanso de 48 horas entre la finalización de un encuentro y el comienzo del otro”.

Newell’s entiende que si Independiente no cuenta con los dos días de intervalo fijado por el reglamento, la Superliga puede igual adoptar la decisión de hacerlo jugar el jueves frente a la lepra. Es que entre el duelo por la Sudamericana y la lepra habría esas 48 horas de las que hizo referencia.

"Postergar la programación del encuentro, más allá de la fecha solicitada, configuraría una desventaja deportiva que conllevaría que nuestro primer equipo, además de no disputar ninguna competencia oficial por más de 21 días, no contaría tampoco con una fecha cierta de disputa para la planificación adecuada de los trabajos diarios", expuso Newell’s a la Superliga. Pero ni con ese argumento tendría una respuesta favorable.

La semana posterior a las Paso tampoco sería factible que Newell’s se presente en Avellaneda. Es que Independiente jugará el martes 13 la revancha en Ecuador por la

Sudamericana. Y luego, en ese fin de semana se reanudará la Superliga.

La Conmebol obligó a alterar el programa de la Superliga, a partir de la disputa que tiene con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, expulsado como representante del organismo sudamericano en la Fifa. El dirigente pagó así las críticas vertidas hacia la Conmebol y la Copa América de Brasil. Newell’s quedó en el medio, fue perjudicado y no parece que vaya a jugar pronto frente al rojo.