Newell's enciende la ilusión en una copa siempre muy esquiva

La Copa Argentina nunca le dio sonrisas a Newell’s, pero de nuevo la lepra lo está intentando. Con la victoria de anoche ante el alternativo del tiburón, por tercera vez logró pasar dos fases y llegar a los octavos de final de la competencia. No es poca cosa, mucho más desde que este certamen es clasificatorio directo a la Copa Libertadores. Ahora en el derrotero rojinegro lo esperará Talleres de Córdoba, que dejó en el camino a Chaco For Ever por penales, en fecha y estadio a determinar. Un paso adelante para una historia siempre torcida.