Newell's: El sueño de clasificar se convirtió en pesadilla

La resignación invadió a todo Newell’s. No había consuelo. Falló en la última fecha, siendo incapaz de asegurarse por sí mismo la clasificación a los cuartos de final , con ese triunfo que le aseguraba el acceso a los playoff sin fijarse en cómo les iba a los otros contendientes por las dos plazas que todavía quedaban vacantes de la zona A. En el bosque platense ni siquiera usufructuó el gol de vestuario de Pablo Pérez. Su acto, ahora sí final, en la Copa de la Liga fue deslucido y sucumbió sin atenuantes por 3 a 1 frente a Gimnasia , al que tampoco le sirvió el triunfo por otros resultados que le marcaron la despedida del torneo. Ya habrá tiempo para reconfortarse con una campaña aceptable, por encima de lo esperado. Hoy la sensación es de amargura.

Javier Sanguinetti mandó a la cancha a todos sus mejores futbolistas. En ese sentido, no hay margen para las excusas. Si hasta había cuidado a varios y no los hizo jugar el miércoles contra Ituzaingó por la Copa Argentina, mientras que a los menos los había exigido poco o nada la fecha anterior de la Copa de la Liga contra San Lorenzo. De todos modos, quedó en evidencia que la inactividad le pasó factura a Juanchón García. Claro que pensar que la clasificación no se dio por el bajo nivel del 9 sería una injusticia. Nadie jugó a la altura de lo que estaba en juego.