Newell's: el protesorero Ricardo Ansaldi renunció a su cargo de manera indeclinable

El ahora exprotesorero se dirigió a través de una carta al presidente Eduardo Bermúdez con las siguientes palabras:

"El motivo de mi renuncia es no sentirme representando por este cuerpo. Estar ideológicamente en las antípodas de esta comisión directiva y juzgar que he sido moralmente defraudado ya que lo veo hoy desplazado del rol de conducción de ese cuerpo, posición que desde un principio imaginé sería ocupado por su persona durante toda la validez de nuestro mandato y entiendo que en la práctica no es así".

En otro párrafo de la misiva, Ansaldi señaló: "A la luz de las múltiples y reiteradas frustraciones padecidas entiendo que ha llegado el momento de retirarme y dejar que la masa societaria sea la que elija en las próximas elecciones qué tipo de autoridades quiere".

Bermúdez dijo que cumplirá su mandato

Ante algunas versiones que indicaban que Eduardo Bermúdez había dado un paso al costado, el directivo le dijo a La Capital que "sigo en el cargo y voy a continuar hasta el último día. No voy a renunciar".

El titular leproso hoy está alejado de la escena principal y quedó relegado, aunque ostenta el cargo de presidente y, por tal motivo, insistió en aclarar que permanecerá en la institución hasta el último día. "No renuncié ni lo voy a hacer", insistió.