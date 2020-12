Newell's domina y vence a Peñarol de San Juan, pero no lo termina de definir

El propio Formica tuva dos situaciones claras para desnivelar, pero el arquero de Peñarol voló en ambas ocasiones para evitar la apertura del resultado.

Pero Newell's empezó a tropezar en la definición por la falta de certeza, hasta que Pablo Pérez, cuando el primer tiempo entraba en el final, metió un pelotazo para que Cacciabue la baje con su pie derecho para asistir a Sebastián Palacios, que logró vulnerar al arquero de Peñarol y así establecer el 1 a 0.

En el complemento la ecuación no cambiaba. Newell's avanzaba pero no ampliaba la distancia, pero Peñarol no tenía velocidad ni astucia para incomodar al arquero rojinegro.

Una chilena de Palacios antes de que la pelota se fuera al córner tras un rebote en Biasotti, el envío fue devuelto por el travesaño.

