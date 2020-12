En momentos de sequía, una lluvia devuelve la esperanza de que no se perderá la siembra. Newell’s vivió algo así el último fin de semana. Volvió al triunfo y se recuperó la ilusión de que el trabajo puede dar sus frutos. No es poca cosa después de andar a los tumbos. Este fin de semana comienza una nueva etapa y no hubiese sido lo mismo llegar con otra frustración. Tiene que crecer en base a aspectos salientes del juego que mostró ante Lanús, que no fueron abundantes pero sí suficientes para el 3 a 1.