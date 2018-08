Newell's debe jugar con intención para conseguirlo, no "como sea" sino decidido para que Independiente no vuelva a golpearlo en la 2ª fecha

Newell's necesita ganar. ¿Podrá?

La Lepra debe ganar. En este caso, la oración precedente, no tiene pregunta ni respuesta. Sí una intencionalidad en cuanto al juego que deberá desplegar para vencer a Independiente. No existe ni el "como sea" ni una "fórmula mágica" para hacerlo. El tema será jugar con determinación para conseguirlo en su presentación en el Parque.

¿Qué pasaría si el resultado no es el triunfo?

La realidad marcaría que el equipo todavía no está afilado para eso. También puede ser que la pelota no entre o, lo que es peor, que se meta en el arco de Ibáñez.

¿Eso implicaría que Omar De Felippe no tuviera más crédito?

Otra vez la lógica, en este caso, para responder que no. Pero...

El run run de los rumores los puso al borde del campo de juego el propio entrenador rojinegro. Es que De Felippe, antes de empezar el torneo, el 22 de julio tras el 0-1 con Unión (por Copa Santa Fe) disparó esta frase: "Conformar un equipo que funcione nos llevará tiempo. Ojalá los resultados acompañen en el arranque, si no al futuro no hace falta que lo explique yo, ustedes lo conocen bien".

Encima, la muy mala presentación del equipo en la derrota por 2-0 en cancha de Vélez golpeó duro. No por la diferencia de dos goles, más allá de que fue el único equipo de los 6 que fueron derrotados con diferencia en contra de dos, sino porque el rendimiento futbolístico fue muy malo. Y la apuesta táctica también. El entrenador se la jugó por un equipo para no perder (y Vélez le hizo el primer gol al minuto), con tres volantes centrales, dos carrileros y Leal corriendo muy solo arriba cuando se sabía que no estaba al ciento por ciento para hacerlo, es que llegaba sin ritmo de juego por la lesión que lo aquejó durante la pretemporada.

La Superliga recién empieza y no habría que enloquecer. Es lo que marcan los manuales. El trabajo técnico-táctico-físico debe tener su tiempo y los clubes no tienen que desesperar en la búsqueda de respuestas, y más Newell's porque no viene nada bien. Tanto en resultados para las dos tablas como en lo económico. Los 90 minutos de esta noche dirán qué sucederá.

De Felippe no confirmó ni el equipo, ni la táctica para recibir a Independiente, justo el único rival que le ganó en sus 6 cotejos jugados en el Coloso (ver aparte). Y de local su campaña al frente de Newell's es muy buena porque ganó los otros 5.

En principio todo conduce a que el DT meterá dos variantes. Una táctica, indispensable, que es la del ingreso de Víctor Figueroa para que Newell's tenga más juego, control de pelota e intención de ataque (saldría Sills, aunque también podría ser Rivero). Una posición que seguramente recaerá en Mauro Formica cuando esté para jugar de titular (cuando el DT lo vea acorde a lo técnico-físico), aunque eso no quiera decir que puedan estar los dos a la vez dentro de los once.

La otra variante sería nombre por nombre, con el ingreso de Mariano Bíttolo en el lateral izquierdo por el pibe Ferroni. Un cambio que más allá del rendimiento bueno o malo del juvenil suena lógico porque el ex Vélez, Colón y fútbol europeo llegó como refuerzo y se lo vio bien cuando se presentó en la Copa Argentina ante Defensores Unidos de Zárate, con gol incluido.

¿Independiente? El DT Ariel Holan tampoco dio el equipo pero pondría a los mismos que jugarían el martes por la Libertadores, ante Santos de Brasil, y sin dudas será un duro adversario para este Newell's, que buscará ganar por obligación por ser local, por necesitarlo para creer que a esta Superliga puede transitarla mejor que la anterior para ilusión de sus hinchas.