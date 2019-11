Newell’s tiene que reencontrar lo mejor de sí. Es imperioso. La temporada será larga, pero el margen es estrecho y no admite que haya una sucesión de resultados negativos, siendo el promedio un tema de principal atención. Las derrotas frente a Gimnasia y Talleres alteraron la mínima calma reinante. Por eso, la misión contra Defensa y Justicia será enmendar los errores, recuperando solidez en el fondo, manteniendo al rival el mayor tiempo lejos del arco de Aguerre, generando más y mejor, y siendo efectivo. Una combinación variada a enmendar.

No cabe duda de que la lesión de Jerónimo Cacciabue lo perjudicó. No encontró el futbolista que se aproxime al rendimiento del todavía ausente mediocampista. Hasta hoy le sigue buscando un reemplazante. Eso se nota en ciertos aspectos del equipo, que hasta hace poco eran virtudes con el Aviador: la presión alta y el despliegue para la obstrucción. Si la lepra no mejora todo eso, le costará la tenencia, clave en el funcionamiento ideado por Kudelka. Y entonces le cederá la pelota a Defensa y Justicia, justamente para una faceta de juego que es también su ABC.

Aparte, si Newell’s mejora la posesión, evitará que el Halcón de Varela, y especialmente el goleador Cuqui Márquez, se acerque seguido y le cause problemas a una defensa que también requiere una mejora individual, fundamentalmente de los zagueros Cristian Lema y Santiago Gentiletti. La otra gran deuda del conjunto rojinegro a saldar hoy pasa de mitad de cancha hacia adelante. Por empezar, crea muy poco. La expectativa es que Formica adquiera cuanto antes mayor ritmo futbolístico. Además, los laterales y el volante que juegue por derecha, que quizás sea Moreno, también colaboren en la elaboración de jugadas ofensivas. Eso para que los de arriba, que tampoco están exentos de la generación, sean abastecidos y después la metan, algo que les está costando. En los últimos cuatro partidos, el equipo convirtió en uno solo.

Es común que los rivales que llegan al Coloso sean cautelosos. El Defensa y Justicia del rosarino Mariano Soso, por el contrario, adopta menos precauciones. Entonces, con mayores libertades para jugar que frente a otras visitas, Newell’s dependerá ante todo de sí para desplegar su fútbol y volver a ser el de hace poco.