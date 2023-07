Newell's cierra con un  once alternativo y la cabeza en la Copa 

Newell's cierra su participación en una Liga Profesional de Fútbol en la que no hizo todos los deberes y, a pesar de dejar la marca de un estilo que no siempre pudo imponer ni le resultó efectivo, decantó en una cosecha de puntos insuficiente, al menos para estar entre los clasificados a la Copa Sudamericana 2024. Pero claro, falta mucho para decidir esa clasificación, toda la Copa de la Liga, no está lejos del último que entra y además tiene todos los boletos apuntados a la copa de esta edición, que lo encuentra con grandes expectativas, y donde el martes visitará en la ida de octavos de final a Corinthians. Por eso, el encuentro de esta tarde-noche ante Talleres, en el Coloso, sirve para recargar energías de cara a ese compromiso después del paso fallido en la Bombonera.