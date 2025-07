Newell's: cerca del debut, existen dudas sobre los titulares para el debut en Mendoza

Tomás Jacob forcejea en el amistoso entre Newell’s y Once Caldas. El domingo jugaría de lateral derecho.

Faltan pocos días para el debut de Newell’s en el torneo Clausura y la formación del equipo presenta varias dudas. Ausencias por suspensiones y jugadores que tuvieron distintas molestias dejan abierto el interrogante sobre los once que elegirá Cristian Fabbiani para la visita del domingo a Independiente Rivadavia de Mendoza en el estadio Bautista Gargantini.

El entrenador tendrá que armar una defensa sin Luciano Lollo y Alejo Montero , obligados a cumplir una fecha de suspensión. Además existe la incógnita acerca de si no habrá más bajas. Porque Carlos González no viajó a México por una dolencia en la rodilla y se desconoce cómo se encuentra.

A esto se agrega la situación de Darío Benedetto , si bien la molestia en el posterior izquierdo que sufrió durante el estreno rojinegro en el cuadrangular amistoso de Veracruz no fue por una lesión.

Y no es todo. Newell’s aguarda que se reincorpore Keylor Navas de su participación en la Copa Oro de la Concacaf, en Estados Unidos, con la selección de Costa Rica. Se espera que en los próximos días retorne el arquero, pretendido por Pumas de México aunque desde el club del Parque descartan que se vaya.

image - 2025-06-16T155019.816.png Keylor Navas compitió con la selección de Costa Rica en la Copa Oro de la Concacaf.

Fabbiani es un entrenador que acostumbra a modificar el sistema táctico, incluso durante un mismo partido. Para el enfrentamiento contra la Lepra mendocina, deberá tener en cuenta los futbolistas con los que dispondrá, para delinear el esquema a utilizar desde el principio.

Un indicio de lo puede hacer se observó contra Once Caldas por el tercer puesto de la International Football Cup. Newell’s jugó con una línea de cuatro. Y es posible que la repita el domingo.

Eso sí, de los titulares de la última presentación en Veracruz, no tendrá a Montero, sancionado por acumulación de cinco tarjetas amarillas en el Apertura. Tampoco a Lollo, que debe un partido de suspensión de los dos que recibió de sanción por la tarjeta roja en la penúltima fecha del torneo anterior.

El reemplazante de Alejo Montero

Fabbiani manifestó que quiere otro lateral derecho, debido a que no tienen “recambio de Montero”, aunque planteó que no será necesario “si se queda el colombiano Jherson Mosquera”, cuyo préstamo en Independiente Medellín (que tendría el deseo de retenerlo) llegó a su fin. Por ahora el club del Parque no contrató a ninguno y el futuro de Mosquera es incierto.

Fabbiani y Alejo Montero Newells.070.png Alejo Montero tendrá que cumplir una fecha de suspensión y no estará en Mendoza. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Ante esta situación, el entrenador rojinegro tiene muy poco margen de maniobra. El candidato para jugar de lateral derecho es Tomás Jacob, pese a que lo considera para otras posiciones.

Jacob ocupó una posición parecida contra Mazatlán, de lateral-volante derecho, y de alguna manera anticipó lo que se puede ver el domingo. “Cristian (Fabbiani) me lo pidió porque Alejo Montero está suspendido. Capaz que arranque en esa posición”, dijo el futbolista.

Otro marcador de punta derecho del plantel es Agustín Melgarejo, de 19 años, pero aún no debutó en la primera. Por lo tanto, Jacob asoma como el favorito.

Un lugar para la zaga

Tampoco existen demasiadas alternativas para ocupar el puesto que dejó vacante Lollo. Luca Sosa es la opción para reemplazarlo. En el partido ante Mazatlán fue uno de los zagueros centrales titulares, junto a Lollo y Cuesta.

image (89).png Luca Sosa es candidato a ingresar en Newell's por el suspendido Luciano Lollo. Marcelo Bustamante / La Capital

La intención del entrenador de que jueguen juntos Benedetto y Cocoliso González no la pudo poner en práctica en México. El paraguayo se quedó en Rosario para recuperarse de una dolencia en la rodilla.

Lo malo es que en suelo azteca fue el Pipa el que tuvo una molestia, aunque nada grave. Dependerá de la evolución de cada uno y de la evaluación del entrenador si están desde el inicio.

Lo del arco de Newell’s depende de la llegada de Navas. Que sería días antes de viajar a Mendoza, No deberían haber problemas para que ataje contra Independiente Rivadavia. Al menos Williams Barlasina, el suplente, aprobó en su vuelta a Newell’s. Fue el mejor del equipo frente a Mazatlán.

Desde ese martes el plantel retomará los entrenamientos en Bella Vista. Una planificación que requiere los últimos ajustes y el análisis de quiénes se pueden adaptar mejor al planteo de Fabbiani.