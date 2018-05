"No te des por vencido, ni aun vencido", suele ser una de las frases célebres más citadas a la hora de retemplar el ánimo y el coraje. Un concepto que pertenece al poeta argentino Pedro Bonifacio Palacios, más conocido por su seudónimo: Almafuerte. Ni bien terminó el partido de ida el pasado 12 de abril en Curitiba, en el que Atlético Paranaense se impuso por un categórico 3 a 0, que hasta pareció escueto por la supremacía de los brasileños, la sensación fue que la serie estaba totalmente terminada. Que el futuro leproso en la Copa Sudamericana estaba sentenciado y la eliminación era cosa juzgada. Pero el fútbol siempre entrega una luz de esperanza, un argumento futbolístico y anímico del que agarrarse para intentar ir más allá de los límites y revolucionar lo que parece inmodificable. Así esta tarde-noche lo rojinegros irán por la proeza, por cambiarle el argumento a una película que conduce a un final anunciado a favor del rival. Newell's tiene todo por ganar y poco para perder. Es una gran oportunidad de codearse con la hazaña y con 90 minutos por delante para intentar reivindicarse con juego y goles de lo que fue la apertura de la llave en suelo ajeno. Los milagros existen, sólo hay que animarse a concretarlos.

Atlético Paranaense desplegó un fútbol total en Brasil y vapuleó a Newell's del minuto uno al noventa. Por eso ese resultado a favor fue irreprochable y la sensación de llave liquidada se impuso con la fuerza de una sentencia firme. Lo positivo es que si hay algo que demostró este equipo de Omar De Felippe es que jamás esconde los defectos debajo de la alfombra. Los asume y trata de crecer a partir de las dificultades. "Nos dieron una lección de fútbol", reconoció el DT leproso ni bien culminó el cotejo de ida. Y de ahí el equipo comenzó a tener un andar más ordenado y confiable, más allá de haber sumado victorias (Talleres y Defensa y Justicia) y derrotas (Boca e Independiente) en la continuidad en la Superliga. La Lepra maduró en lo individual y lo colectivo en las últimas presentaciones y esa es la carta de la ilusión que hoy buscará hacer pesar para darle forma a la remontada.

Además, si bien De Felippe no confirmó a los once titulares, esta tarde-noche el equipo tendría un semblante nominal totalmente renovado respecto a lo que fue la ida en Curitiba. Porque saltarían a la cancha jugadores vitales en la estructura como son los casos de Nelson Ibáñez, Bruno Bianchi, Hernán Bernardello y Luis Leal, además de los juveniles Facundo Nadalín, Leonel Ferroni y Alexis Rodríguez. En lo que serían siete cambios respecto del cotejo que abrió la llave. Los que saldrían son: Luciano Pocrnjic, José San Román, Joaquín Varela, Fernando Evangelista, Braian Rivero, Joaquín Torres y Daniel Opazo.

Claro que el Coloso tendrá un colorido multitudinario en las tribunas (habrá un grupo minoritario de hinchas visitantes), ya que el equipo utilitario y comprometido de De Felippe empezó a ganarse el respeto y aprecio del pueblo leproso. Es más, hoy nadie le recriminará a los jugadores y al cuerpo técnico si no les alcanza para pasar de fase, ya que el desempeño en la Superliga desde la llegada de Omar es más que aceptable y hasta el DT tiene el crédito abierto de cara al futuro.

Así, Newell's va por una goleada que le permita seguir con vida en la Sudamericana. Sólo una victoria leprosa por 3 a 0 lleva la definición a los penales. Después para avanzar en forma directa los rojinegros necesitan ganar por lo menos por cuatro goles de diferencia. Porque cualquier triunfo local por menos goles, el empate o la victoria visitante le otorga el pasaje directo a los brasileños. La misión es más que compleja, pero no está vencido quién pelea.

Desde el juego Newell's deberá apostar a un partido largo y donde pueda ir descontando la desventaja sin recibir goles en su arco. Porque un grito ajeno será casi irreparable para avanzar en el torneo.

Después quedará cerrar la Superliga el lunes en la visita a Gimnasia, en La Plata, y en el mismo día el oficialismo buscará en el estadio cubierto aprobar el balance para no correr riesgos con la renovación de la licencia de primera división. Pero hoy, en un semestre agitadísimo dentro y fuera de la cancha, Newell's buscará darle rienda suelta a la ilusión, el milagro, la hazana. ¿Podrá? Omar De Felippe y sus muchachos van por todo.