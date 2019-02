Newell's salió indemne del clásico y no es poca cosa, más allá de que el empate no conformó. El ciclo de Héctor Bidoglio es incipiente y una caída hubiese significado un golpe duro, no por el desempeño del equipo bajo su conducción sino porque hubiera sido imposible soportar para el hincha una nueva derrota contra el rival de toda la vida. La igualdad fue un punto y aparte. El invicto con el entrenador continúa. Es el momento de un despegue después de los tres empates conseguidos en el reinicio de la Superliga. Es tiempo de ganar y rubricar el crecimiento futbolístico que evidenció el equipo. Es una buena ocasión para refrendarlo contra San Lorenzo, con una racha negativa de 9 partidos sin triunfos.

El mejor funcionamiento de Newell's, con altibajos dentro de un mismo partido, propios de un conjunto que busca consolidarse, requiere de un salto de calidad para la conquista de los tres puntos. Hasta acá le alcanzó para enfrentar de igual a igual, y hasta dominar, a un equipo del nivel de Boca, jugarle sin ataduras a Unión en Santa Fe y ser ambicioso contra Central, aunque casi inofensivo. Los futbolistas de Newell's tienen en claro a qué juegan y cómo hacerlo. Pero no resultó suficiente y fueron todos empates. No es poco, aunque tampoco alcanza si esa sumatoria de puntos se prolonga en el tiempo. Hay necesidades y el promedio no puede descuidarse, aunque no exista una urgencia inmediata.

Bidoglio consiguió que Newell's deje atrás la irregularidad de la etapa de Omar De Felippe, en la que cada salida del Coloso era una caída. Con la mesura que requiere el análisis de esta etapa breve, el equipo evolucionó de visitante. El triunfo sobre San Martín de Tucumán a fin del año pasado, quebrando una serie de más de un año sin éxitos en canchas ajenas, fue revitalizador. La igualdad en el 15 de Abril de Unión fue otro hecho positivo. Se valora que ahora no queda a merced de lo que hace el rival, cometiendo errores propios de aquel que es vulnerado por todos lados. Asumió una postura diferente, jugando con firmeza, seguro del plan a desarrollar.

El protagonismo que les inculca Bidoglio a sus futbolistas presagia un partido abierto en el Nuevo Gasómetro. El entrenador de San Lorenzo, Jorge Almirón, tiene una idea parecida. La urgencia del Ciclón además no admite precauciones. No ganó en las últimas 9 fechas, lleva 5 encuentros sin triunfos de local y sólo registra 2 victorias en la Superliga. Muy poco para un club de esta jerarquía.

La premura de San Lorenzo es un factor que Newell's puede aprovechar, con inteligencia, orden, concentración y actitud. Tiene cuestiones a mejorar. La poca efectividad de la lepra en el arco contrario es un aspecto prioritario a corregir para que el éxito sea posible. El panorama y el contexto invitan a pensar que Newell's se encuentra capacitado para quedarse con los tres puntos. Está en sus manos.