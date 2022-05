Newell's arrancó con todo y vence a Gimnasia con gol de PP8

Newell's empezó con todo su encuentro fundamental en La Plata. Al minuto 37 segundos, Pablo Pérez abrió al cuenta y le gana a Gimnasia 1 a 0. Con este resultado, enfrentará a Boca en los cuartos de final, sin depender de nadie. Argentinos se puso en ventaja ante Unión, con gol del ex leproso Miguel Torrén de penal, y también clasifica, quedando afuera Defensa y Justicia.

Newell's va por la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga ante un Gimnasia que también precisa la victoria, aunque igual dependerá de los resultados en Florencio Varela y La Paternal. No es el caso de los rojinegros, porque si ganan lograrán el pasaporte y estará esperando Boca del otro lado. Si empatan estará en la misma situación del Lobo, aguardando que no haya dos victorias en esas canchas y si pierde la luz de la esperanza quedará prácticamente extinguida, a no ser que haya un milagro de dos derrotas.

Newell's perdió una magnífica chance de clasificar frente a San Lorenzo en la fecha pasada. Le jugó en contra que le programen el partido a los tres días del muy buen empate en Avellaneda ante el ganador de la zona, Racing, porque se notó que no tuvo la misma intensidad de otros encuentros, pero la agenda de los Juegos Suramericanos lo obligó. Esa derrota lo expuso ahora a jugarse el todo por el todo en La Plata, encima ante un rival que va por lo mismo y que precisa ganar, y esperar que Defensa no le gane a Patronato de local y que Argentinos no venza a Unión en igual condición.

Esa situación que necesita el Lobo es la que precisaría el equipo de Sanguinetti para clasificar en caso de que haya empate en el bosque platense. Y si llegara a perder, ahí para clasificar deberían perder Defensa y Argentinos, y que no gane Sarmiento ante Talleres.

Pero está claro que en Newell's no piensan en eso, que es una situación ideal depender de sí mismo, aunque claro que nunca es fácil ganar de visitante. Será atrapante para los neutrales porque habrá dos equipos que irán por la victoria y tendrán el oído alerta en las otras canchas.