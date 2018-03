Newell's no gana para sustos. No sólo atraviesa un convulsionado momento institucional sino que lo futbolístico no acompaña. Y no sólo desde lo futbolístico. Porque a priori, hablar de tres lesiones en pocos minutos en un plantel es, al menos, sorprendente y preocupante.

La mala tarde de la lepra comenzó instantes antes de arrancar el partido, cuando Pocrnjic sintió una molestia y le dijo a De Felippe que no podía jugar. Ya en el partido, a los 7', Diego Sosa lo pisó feo a Brian Sarmiento y le provocó una lesión en el tobillo. Y a los 15', Bruno Bianchi sintió una molestia en la pierna derecha y le dejó su lugar al debutante Stefano Callegari, de 21 años.

Newell's había arrancado con un ritmo muy intenso, tratando de hacer circular la pelota. Pero las lesiones lo sacaron de ritmo y Tigre, jugando de contra, le complicó la vida más de la cuenta. Por eso no sorprendió que la visita de un par de situaciones claras, como ese tiro libre de Pérez García que Ibañez tuvo que despejar al córner a los 20'.

Con un esquema cambiado, con Figueroa como conductor, y con lo anímico a cuestas, la lepra supo aprovechar una jugada de pelota parada y después la suerte acompañó. Porque a los 29', un córner desde la izquierda quedó boyando en el área de Chiarini y Fértoli aprovechó para empujarla y poner el 1 a 0.

feroligol.jpg Leonardo Vincenti / La Capital





A pesar de sus dudas en el fondo, Newell's mostró una imagen diferente del medio hacia arriba. Porque Joaquín Torres mostraba lucidez a la hora de distribuir, porque Fértoli complicaba por izquierda con su velocidad y porque Leal se mostraba como un atacante agresivo.

Y en ese escenario cambiante, Newell's terminó siendo más efectivo. Porque a los 43', Torres leyó la jugada y metió un gran pase entre líneas para Leal. El portugués soportó la marca de Rodríguez y cuando estuvo frente al achique de Chiarini lo fusiló sin piedad para el 2 a 0.

Newell's siguió apostando a acercarse hasta el arco de Chiarini haciendo circular el balón y a los 2' avisó Sills con un bombazo cerca del palo derecho. Nada hacía presagiar que en pocos minutos comenzaría a pasar zozobra.

Es que, confiado, la lepra cedió la iniciativa y apostó a llegar jugando, aunque no siempre le salió. Sumado a esa circunstancia, Tigre se animó, aunque con cierto desorden, a plantearle el partido unos metros más arriba, bien conducidos por Janson, quien reemplazó al Chino Luna.

Y a los 12', San Román quiso despejar una pelota perdida por los delanteros de Tigre y no hizo más que descolocar al sólido Ibañez.