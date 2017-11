Locura rojinegra. Los muchachos de Francisco Dei Cas celebran la gran victoria. Silvina Salinas

Newell's quedo a un paso de ser campeón de la B y lograr el ascenso directo a la A2, luego de vencer en el clásico a Central por 71-59. El encuentro se jugó en Saladillo donde los leprosos fueron locales.

Newell's lo ganó de principio a fin, con parciales de 17-12, 31-27, 48-43 y estiró en el último cuarto. Así repitió el triunfo de la ida en Sportivo Federal (68-67). Si mañana Universitario no vence a Central en el inicio de la 20ª fecha o si el viernes le gana de visitante a Ben Hur habrá ascendido. Si no lo hizo anoche fue porque Uni le ganó el lunes a Libertad 84 a 70, llegó a los 30 puntos y tiene un partido pendiente de la 14ª fecha ante Sportivo Federal que se jugará el 13/11. Como tiene ventaja en un hipotético desempate ante la Lepra, dilató por ahora el título de Newell's.

En los otros resultados del lunes, Calzada le ganó de visitante al descendido Fisherton 71 a 60 y Talleres de Arroyo Seco, hoy único escolta, a Garibaldi (tiene un encuentro a resolución ante Sportivo Federal que ganaba faltando un cuarto) 90 a 79. Mientras que anoche, el propio Federal selló la suerte de Red Star de San Lorenzo en la B, al vencerlo en Baigorria y Agrelo 70 a 46. Y Unión de Arroyo Seco venció a Ben Hur 78 a 64.

En la C, Horizonte (20) venció a Fortín Barracas (19) 56 a 49. Y anoche el escolta Maciel (30) venció de local a Belgrano (24) 70 a 60 en partido pendiente de la 11ª fecha. Hoy se inicia la 17ª con el líder Timbúes (31) recibiendo a Unión Sionista (26).

