Néstor Chesta: "Poder practicar en el hipódromo es un golazo"

El Campeonato Argentino Juvenil está a la vuelta de esquina. El M 18 de la Unión de Rugby de Rosario debutará el 9 de marzo ante Cuyo en las cuatro hectáreas y para llegar de la mejor manera a esa cita se está poniendo a punto en un período corto pero intenso. Néstor Chesta es el entrenador principal de este seleccionado y está acompañado en la conducción por Alejandro Molinari, Juan Ignacio Rivas, Roberto Roldán y Santiago Sánchez Molina.

Con la confianza que le da saber que se están haciendo las cosas a conciencia, Chesta analizó el presente del equipo y en un breve análisis de la pretemporada, el ex hooker destacó que "los chicos hicieron un gran esfuerzo para estar bien físicamente. Arrancaron a fines de diciembre con un plan físico y nos reunimos una vez por semana con todos los que estaban en Rosario para trabajar en el parque Independencia e ir armando el grupo de a poco. A fines de enero nos juntamos y ya empezamos a trabajar con la pelota, por lo que los chicos están saliendo de lo que sería la pretemporada para abocarse a todo lo que es rugby y hacer hincapié en el juego. La asistencia a los entrenamientos fue y es casi total. Nosotros, como staff, estamos trabajando en conjunto y con predisposición del Pladar, con Nicolás Galatro, el staff médico, nutricionistas y kinesiólogos, para que todo salga de la mejor manera posible", destacó.

¿Cómo es este seleccionado de Rosario?

Estuve mirando partidos de otros años para ver un poco cómo era y noto que este es un grupo que tiene bastante tamaño y que se entrenó duro para estar a la altura. Eso es algo muy importante porque en los seleccionados rosarinos sufrimos el tema físico, ya sea por estatura o peso. Tener un buen porte es muy importante para poder equipararnos con otros equipos por ese lado. Después todos sabemos que Rosario tiene sus virtudes, ese juego dinámico que lo caracteriza y que vamos a tratar de buscar para serle fiel al estilo rosarino. Creo que si sufrís en las formaciones fijas o en el contacto, todo el resto se hace cuesta arriba.

El Argentino es un torneo corto y para ganarlo hay que tener una buena obtención, una buena defensa y un buen pateador. En relación a estos tres puntos, ¿cómo está el equipo?

Hoy por hoy tenemos unos problemitas con la primera línea pero vamos a llegar bien. Están trabajando los que no se lesionaron y los que se están reincorporando, haciendo un trabajo duro de scrum y de obtención. El otro día, ante Santa Fe, tuvimos algunos problemitas. Si bien en juveniles en el scrum se empuja un metro o un metro y medio, no es lindo que te sometan, así que vamos a buscar que sea al revés, someter nosotros al rival y tratar de jugar buenas pelotas desde la base del scrum. Cuando agrupás a los forwards aparecen los espacios y permitís que los backs se luzcan un poco. En el line, pienso que tenemos un buen nivel como para ser tenido en cuenta como plataforma del lanzamiento del juego. Con respecto al pateador, todos los backs tienen buen pie, por lo que por ese lado estamos tranquilos. Si bien todavía no definimos quién va a patear, por lo que vimos en los amistosos los chicos tienen un buen uso del pie, ya sea con la pelota en el piso o en el movimiento general del juego. La defensa, como decía Timoteo, "te gana campeonatos y el ataque, los partidos". A partir de una defensa muy sólida y aguerrida podés construir mucho. Después, como dijimos antes, Rosario tiene con qué atacar.

¿Vieron algo de sus rivales?

Todavía no, pero en esto no hay mucho para esconder. No hay que salir del foco de que son chicos, que están en una etapa de aprendizaje. No nos tenemos que volver locos por un resultado. A todos no gusta ganar, de hecho entrenamos para eso, pero hay que disfrutarlo.

¿Tenés algún jugador que ya haya debutado en primera en su club?

No, ninguno. Y si arrancó alguno arriba sería ahora... igual los chicos están desafectados de sus clubes, porque obviamente no pueden hacer todo. Ellos saben que por medio de la Unión no tienen que dar ninguna explicación, los clubes ya saben. Todo esta preparado para el seleccionado de Rosario. El 10 de abril estarán en sus clubes.

¿Cómo es entrenar en el hipódromo?

Es algo muy bueno. Sabés que hay un lugar donde tenés todo lo que necesitás para entrenar. Te da una tranquilidad de logística muy grande. Como entrenador te saca mucha presión y podés hacer foco en lo que es estrictamente el juego. No tenés que pensar en qué cancha podés ir a entrenar o si el club te la presta, algo que en esta parte del año resulta muy complicado, ya que todos están en plena pretemporada. Igual, vamos a hacer un par de entrenamientos en el Jockey, más que nada para que los chicos se familiaricen con ella, con sus dimensiones. Entrenar en el hipódromo es un golazo, porque tener un espacio propio es como que le da más identidad al grupo.