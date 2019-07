Negocian con Novaretti

La búsqueda de refuerzos en Central no cesa, más después de las palabras de Diego Cocca respecto a que le están haciendo falta, como mínimo “cuatro más”. La prioridad sigue siendo el delantero (ver aparte), pero hay negociaciones abiertas también por un zaguero central. Se trata de Diego Novaretti, el ex Belgrano de Córdoba, que viene de jugar en Querétaro de México, donde quedó en libertad de acción. Las charlas están a la orden del día y, lo más importante, el técnico canalla dio el okey para que la dirigencia intentara contratarlo. Otro dato importante: al ser jugador libre los canallas negocian directamente con el futbolista, por lo que no hay compra de pase ni préstamo en el medio. No obstante, las dificultades económicas que atraviesa el club de Arroyito hace que nada le resulte sencillo en este mercado de pases.

Novaretti, de 34 años (9 de mayo de 1985) y 1,89 metro estuvo los últimos tres años y medio en el fútbol mexicano. A mediados de 2018 desembarcó en Querétaro, pero ahora se quedó sin contrato. Su nombre fue acercado a Central y rápidamente derivado al cuerpo técnico, para que lo evaluara. A Cocca le interesó, después de estudiarlo, pero sobre todo de pedir varias referencias a conocidos que le quedaron en el fútbol azteca.

Nadie en Central se atreve a asegurar que Novaretti finalmente será refuerzo de Central, pero hay cierto optimismo con que las negociaciones puedan avanzar definitivamente en el día de hoy. Es más, creen que entre hoy y mañana podría estar en la ciudad siempre y cuando no aparezcan obstáculos importantes.

A favor los canallas tienen que el jugador llega con el pase en su poder. En contra que la situación económica no les la mejor.

El zaguero se inició en Belgrano, donde logró el ascenso a la máxima categoría en 2006, pero un par de años después se fue de muy mala manera del club pirata. A tal punto que más de una vez amagó con volver, pero el descontento de los hinchas se lo impidió. “Es un zaguero muy fuerte, aguerrido, de muy buen juego aéreo”, confiaron quienes lo conocen.

Después de Belgrano recaló en México, sumándose a Toluca. Allí estuvo cuatro años (hasta 2013). Su próximo paso fue Lazio (2013/15) y después de eso su retorno a México. Primero a León y después a Querétaro.

Central está buscando un refuerzo en esa posición, sobre todo tendiendo en cuenta la indefinición que hay con la continuidad de Matías Caruzzo. De igual forma, por más que el experimentado defensor continúe, la idea es traer otro futbolista en ese puesto. Después de las frustradas negociaciones por Lucas Acevedo y Santiago Gentiletti, el nombre que apareció fue el de Novaretti y lo dicho: Cocca lo evaluó y las charlas se intensificaron.

Ayer, una fuente ligada a la negociación le indicó a Ovación que Novaretti “no está ni cerca ni lejos”, pero que es una alternativa que se maneja y que el optimismo es grande.