Se viene la firma de otro decreto de necesidad y urgencia (DNU) por parte del presidente Mauricio Macri. Pero esta vez el borrador fechado el 15 de enero y redactado a lo largo de nueve páginas afectará especialmente al deporte, deportistas y sectores vulnerables que no pueden acceder siquiera al pago de la cuota de un club. Así lo aseguraron varias voces consultadas por Ovación.

Se trata de la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de eliminar la Secretaría de Deportes y convertirla en agencia , una entidad mixta que para financiarse podrá alquilar y vender activos destinados al desarrollo de los deportistas argentinos. El proyecto de DNU es un avance sobre varias leyes nacionales referidas al deporte, no especifica cuál sería el órgano de control y entre otras cosas eliminaría la Asignación Universal por Hijo Deportista, arancelaría actividades deportivas y le quitaría la personería jurídica a la Confederación Argentina del Deporte (CAD): una entidad de 92 años en clara oposición al gobierno nacional ya que desde hace tres años denuncia a funcionarios ligados al actual secretario de Deportes y al Comité Olímpico Argentino (COA).

Ya el ex capitán de la selección de vóley Marcos Milinkovic usó Twitter para tildar la decisión de Macri de "locura". Y no fue el único, aunque muchos deportistas activos lo hacen por lo bajo por miedo a perder sus becas, tal como le pasó a la remera rosarina Martina Isequilla, aunque ella decidió no callarse.

"Hago público mi descontento por mí y tantos atletas que nos perjudicaremos con estas políticas", dijo la deportista de 22 años, del club Náutico Sportivo Avellaneda y única de la ciudad de la selección de canotaje. Recibió una nota del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) donde se le avisó que en enero, de acuerdo a los "nuevos lineamientos", dejará de percibir la beca y se le mantendrá la cobertura médica sólo por tres meses. "Me cortaron las piernas", ironizó.

El borrador del DNU en cuestión lo firma el secretario de Deportes, Diógenes de Urquiza (chozno del militar y político Justo José de Urquiza; amigo de Macri, con quien fundó la Asociación Argentina de Padel, y titular de la cartera desde noviembre). También él fue quien anunció que entre "martes y miércoles" de esta semana el DNU sería publicado.

A poco de asumir, el funcionario había alardeado sobre la administración del presupuesto en Deportes.

"Alcanza pero hay que manejarlo bien", dijo antes de asegurar que una agencia "da una mayor libertad" para tomar decisiones "mucho más rápidas" porque "en el Estado a veces hay cosas que llevan un año conseguirlas".

Los críticos a la actual gestión de gobierno aseguran que detrás de la celeridad a la que hacía alusión el funcionario asomaba lisa y llanamente un proyecto privatizador del deporte argentino en búsqueda de un negocio inmobiliario sobre unas 700 hectáreas fiscales entre Capital Federal y los partidos bonaerenses de Ezeiza y Esteban Echeverría: entre ellas el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard).

El predio de Nuñez, de 115 mil metros cuadrados y con 450 trabajadores, fue casi un hogar para innumerables deportistas pero para Cambiemos parece ser un costo.

Se proyectó entonces la mudanza a la Villa Olímpica de Villa Soldati apenas finalizaron los Juegos Olimpícos de la Juventud, iniciativa al que el futuro DNU de la Agencia de Deporte Nacional le da forma en el artículo 5ª. Allí se expresa que el organismo tendrá "plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado" y "su patrimonio estará constituido por los bienes que se le transfieran y los que adquiera en el futuro por cualquier título".

La mira es amplia y seductora. Se posó en otras tierras como el Centro Nacional de Desarrollo Deportivo (Cenade) y las 124 hectáreas de la pista nacional de remo en Tigre.

Quien reflotó hace más de una semana el tema fue el sitio Ephecto Sports, del periodista Ernesto Rodríguez. Publicó el decreto completo y explicó que la idea del organismo está basada en la Agencia Córdoba Deportes, un ente mixto creado en 1999 por el gobernador José Manuel de la Sota, a semejanza de modelos brasileños. La entidad mediterránea genera convenios de publicidad y alquilar el estadio Mario Alberto Kempes para espectáculos internacionales como el del ex Beatle Paul McCartney..

