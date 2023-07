Nado sincronizado: en sintonía con la ilusión mundialista

T: En mi caso hacía gimnasia artística desde chiquita, después hice uno o dos años de natación. Una prima que vive en Italia hacía nado sincronizado, así que a mí mamá le gustó la idea, me anotó, y a los 8 años arranqué en un club en Olivos. Después de la escuelita pasé a competir en el Cenard.

Desde afuera se ve un deporte muy difícil, de mucha precisión, velocidad, en el que el mínimo error te puede condenar. ¿Se adaptaron rápido o en algún momento dijeron “esto no es para mí”?

L: Y creo que de chica es más como un hobby. Venís a jugar, a conocer gente. A partir de los 12-13 años entrás al mundo de la competencia y cambia todo.

T: Mirá, cuando sos chiquita por ahí no te das cuenta de las exigencias. Con el paso del tiempo va aumentando la dificultad en las rutinas y por ahí estás más cansada, cuesta ir a entrenar, pero ahí aparece el apoyo de tu gente, que te motiva a seguir adelante, que te dice que podés lograr grandes cosas. Ahí lo disfrutás.

¿Y cuándo tuvieron el primer buen resultado y se dieron cuenta de que la cosa iba en serio?

L: Yo a los 12/13 años, que tuve mi primer torneo internacional. Me fui a Chile con GER y dije “uy, mirá qué lindo esto”. Un año después, a los 14, entré a la selección. Me encantaba. Aprendía mucho más rápido, si bien era mayor la presión, pero estar con gente más grande te nutría más. También tiene su lado malo, el estar cansada, tener otras responsabilidades a esa edad, ¿pero si te gusta? Considero que es un deporte que si no te gusta, no lo podés hacer. Y más si es en el alto rendimiento.

T: Cuando era chica y ganaba alguna medalla, la verdad no me daba cuenta de lo que significaba. Siempre me subían de categoría porque les faltaba alguna chica para completar el equipo (risas). Me acuerdo que una vez ganamos una medalla de oro y nos pusimos recontentas. Fue histórico.

Hablando de responsabilidades y más estando en edad universitaria, ¿cómo hacen para repartir el tiempo entre el estudio y los entrenamientos, los viajes y los torneos?

L: Ahora es el momento del deporte. El estudio lo vas llevando. Dentro de todo, la carrera la vengo llevando bastante bien (estudia medicina). Este año me está costando un poco más porque ya empiezan las prácticas. Pero siento que no me va a pasar nada si tardo uno o dos años más en la facultad. En este momento de mi vida, lo que yo disfruto del deporte es una locura. Viajo, hago lo que me gusta, y no te digo que todo el tiempo estoy feliz de entrenar tantas horas, porque no es así, todo deportista tiene sus crisis de decir “estoy todo el día acá y podría estar estudiando” o rendís mal en un entrenamiento y te preguntás “¿qué hago acá?”. Pero siento que todo tiene su recompensa.

T: Yo todavía estoy en la secundaria, en el último año. Por ahora es más fácil de sobrellevar que, por ejemplo, una carrera de medicina (la mira a Luisina y se ríe). Se pueden justificar las faltas, los profesores me entienden, mis compañeros me mandan las tareas que hay que hacer. Tengo esa suerte todavía. Después veremos, me gustaría estudiar algo relacionado con la nutrición deportiva.

Se las ve muy compañeras, ¿cuánto hace que nadan juntas?

L y T: (Contestan juntas) ¡Cinco meses! El 4 de febrero nos enteramos que íbamos a nadar juntas (justo el día del cumpleaños de Tiziana).

¿Cómo se enteran que iban a estar juntas en la selección argentina?

L: Fue todo muy de golpe. Una de las chicas del equipo se lesionó y entonces vino Tizi. Justo estábamos por ir a un torneo en Canadá, faltaba menos de un mes para competir. Fue armar el dúo muy rápido, así que estuvimos entrenando allá. Pero, por suerte, nos llevamos súper bien. Además vivimos juntas. Cuando ella viene a Rosario vive en mi casa y, cuando yo voy a Buenos Aires, vivo en la suya.

¿Imagino que si les pregunto por referentes en este deporte me van a contestar Etel y Sofía Sánchez?

L: Cuando yo arranqué nado, ellas ya estaban ahí. Obvio que las admiraba, dos chicas que fueron a los Juegos Olímpicos dos veces. También pude entrenar con otras históricas que marcaron el camino como Camila Arregui, Trinidad López y Coti (Constanza) Re. Ellas me enseñaron mucho, tanto como amigas, como sostén y como referentes.

T: Lo mismo. De chiquita veía a las “Mellis” Sánchez y las vi cuando se retiraron en Buenos Aires, que hicieron el último dúo. Cuando entré al equipo argentino yo era la más chiquita. Cuando yo tenía 14 justo trabajábamos vía virtual por la pandemia, pero después a los 15 ya entré. En ese momento se venía el Sudamericano, mis compañeras eran todas muy decididas, trataba de sacar lo mejor de cada una de ellas. Lu (Luisina) era la que siempre estaba alegre, motivando al equipo. Cami Arregui de alguna manera era la que nos lideraba, buscando que sea todo eficiente. Y así con todas.

Hagamos de cuenta que no están sentadas al lado y que no se escuchan entre sí. ¿Qué cualidades tiene Luisina como compañera de equipo y a vos que te da Tiziana?

L: Tizi me agarró en un momento de quiebre personal y me sostuvo. Me dio la energía que me faltaba. No sabía si irme o quedarme, y ella me rebancó. “De acá para adelante, juntas”, me dijo. Yo soy muy intensa y ella es muy tranquila. Nos regulamos entre las dos. Ella es la que me hace bajar un cambio. Somos el yin y el yang. Dos personas súper opuestas pero encontramos un equilibrio entre las dos. No hay tanta diferencia de edad pero ella tiene mucha energía guardada. En este momento, te puedo decir que ella es la que está empujando todo adelante.

T: Nos complementamos. Ella tiene más control corporal y me tira tips, yo por ahí la ayudo más a acordarse de lo que va en cada rutina (“Tizi es una esponja, yo no sé cómo hace para acordarse de todo”, interrumpe Luisina). Yo de chiquita ya la veía a Lu alentando a las compañeras y quería ser como ella.

Y van a ser las únicas representantes de Argentina en Japón.

L: Así es, solo va nuestro dúo. Lo que pasa es que tenemos una plaza de dúo para Argentina desde la época de las “Mellis” Sánchez. En su momento, esa plaza tuvieron que pagarla, pero ahora esa plata se reintegra en más de un 50% como una forma de seguir sosteniendo ese cupo para el país.

chicas2.jpg En el agua. Luisina y Tiziana nadan juntas desde hace cinco meses.

¿Sueñan con estar en los Juegos Olímpicos?

L: Esto es paso a paso. Ya tuvimos nuestro primer Sudamericano juntas, yo ya sé cómo compite ella, su reacción frente a la competencia. También fuimos a un torneo de la Serie Mundial, ahora se viene nuestro primer Mundial. Después tenemos los Juegos Panamericanos. Y los Panamericanos son unos mini Juegos Olímpicos.

T: Estoy esperando ese momento. La verdad no me imagino cómo puede llegar a ser, que estemos todos los deportistas juntos en la villa. Básicamente una ciudad de deportistas.

Yendo a lo más próximo que es el Mundial, ¿con qué expectativas van?

L: Tenemos un problema grande en este momento. Hubo un cambio de reglamento así que estamos todos los países en la nebulosa. Ahora tenés que poner todo lo que hacés en un papel, declararlo. Por ejemplo, tenés 27 movimientos en una figura, si hacés alguno mal de esos 27, te cancelan todo y no solamente el que hiciste mal. Así que puede pasar cualquier cosa. Los equipos que están siempre primeros pueden quedar últimos.

¿Van con rutina libre y técnica?

T: Sí, pero se compite por separado. A diferencia de los Panamericanos por ejemplo, que ambas se suman para determinar al equipo ganador.

¿Quiénes son las potencias del nado sincronizado?

L: Con este cambio del reglamento ya no sabemos. Pero te puedo mencionar a Ucrania, Japón y Rusia (que está vetado). A nivel mundial hubo un recambio etario de muchos países.

T: Y en América está EEUU, Brasil, está creciendo mucho Chile también.

Me gustaría que me digan algo de su entrenadora Mónica, una histórica al frente de los seleccionados.

L: Moni es una mujer muy experimentada que sigue creciendo mucho, sobre todo con este cambio de reglamento. Tenemos la suerte de que ella aceptó adaptarse a ese cambio. Hubo muchos que se cerraron al reglamento y no quisieron aprender. Moni es perseverante, tiene experiencia, entrenó a muchos dúos. Además estamos todo el día juntas. Es como una mamá. Viajamos con ella, hasta hemos dormido con ella, por eso es como una madre ya. Ella no tiene hijas mujeres así que ahora tiene de sobra (risas).

Chicas3.jpg Equipo de trabajo. Luisina Caussi, Carina Roscoe, Mónica López y Tiziana Bonucci ajustan detalles antes de la competencia mundialista.

López: “Ellas tienen mucho para dar”

Mónica López, la experimentada entrenadora del dúo, explicó cuánto entrenan por semana y cuánto lleva armar una rutina para un torneo, para tomar dimensión del trabajo que hay detrás. “Esta última semana entre 3 y 5 horas de agua, dependiendo del día. Después una hora y media de flexibilidad, y una hora de gimnasio tres veces a la semana. Uno cuando está en el alto rendimiento tiene que prescindir de un montón de cosas. Cumpleaños que no podés ir, yo hasta falté a la confirmación de mi hijo más chico por un torneo. Son elecciones de vida. Una ya está acostumbrada pero al principio te enojás por todo lo que te demanda. Pero ahora ya está asimilado”, confió.

Y cómo se hace para trabajar con chicas tan jóvenes, que después terminan compitiendo contra nadadoras que por ahí les llevan 10 o 15 años y con cientos de torneos encima.

Hay de todo en los torneos. Hay chicas jóvenes y otras más grandes. Una ya está acostumbrada. Por ahí la más chiquita es Tizi, pero que ya está entrenando con la selección desde el 2021. Ya conocemos las reglas y se puede manejar eso.

En el medio metieron un cambio de reglamentación, justo antes del Mundial.

Ya desde el vamos, antes teníamos 15 jueces, tres paneles para dificultad, tres para ejecución y tres para impresión artística. El panel de dificultad se eliminó. Y apareció una coach card con la declaración del entrenador, tanto para la rutina libre como la técnica, y tenés que hacer todo tal cual lo declaraste en esa tarjeta. Sumado a la eliminación del panel de dificultad, ahora pusieron a cinco technical controller, que son jueces que controlan que vos hagas lo que dijiste. Tres de ellos son los responsables de decir lo que vale o no. Aparte se filma todo y si hay alguna duda se recurre a la filmación. Y hay dos technical controller de sincronización que lo único que tienen que hacer es tocar un botón cuando hay alguna falla. Es complejo, nadie sabe qué nota va a salir al final.

¿O sea que no hay candidatos?

No. Vos imaginate que Israel viene de ganarle a Ucrania y Japón, algo absolutamente imposible en los papeles. Lo que pasa es que Israel fue mejor estratégicamente y los otros equipos siguieron con la mentalidad anterior, con la eficiencia dentro del agua. Ahora es mucha matemática. Tendrían que haber hecho un cambio más gradual, no tan de golpe. Ni siquiera ellos entendían lo que pedían.

¿Cómo definirías a este dúo?

Tiziana es más tranquila, más mental. Una vez que engancha las cosas ya no se equivoca. Luisina es pura energía, aunque a veces se pasa de energía. Lo que le falta a una, se lo da la otra. Se complementan. Creo que vamos a andar bien, las dos tienen mucho para dar. Y son muy chicas. En nado sincronizado recién empezás a rendir bien después de los 24 años. Las trillizas Alexandri, que son unas austríacas que están rompiendo todo, están desde los 15 años y ahora que pasaron los 25 años vienen arrasando.

¿Se viene una buena camada de nadadoras y qué hay del apoyo económico?

Ellas reciben un apoyo. No es para volverse ricas ni mucho menos. Por lo menos sirve para que los padres no estén pagando todo. Está bueno todo el tema de las becas pero el problema es que no tenemos infraestructura. Gimnasia siempre nos da piletas, lo mismo cuando vamos al Cenard en Buenos Aires. Pero si se rompe o pasa algo con una pileta, ¿qué hacemos? No tenemos otro lugar que nos den. En 2017 me tenía que ir al Mundial de Corea del Sur y me querían cobrar 40 mil pesos por un mes, sólo para dos chicas. Al final terminan siendo todas gestiones propias para que nos presten algún lugar, cuando eso lo tendría que hacer algún ministerio. Te cansa un montón andar pidiendo, casi implorando que te presten una pileta. Ya no trabajamos sólo de entrenadoras, también tenemos que cumplir el papel de los dirigentes.

El viernes 3 AM, el debut

El debut, a las 3 de la madrugada de mañana, se transmitirá por https://youtube.com/@WorldAquatics o www.instagram.com/dueto_synchroarg