Nadia Podoroska cayó en su primer partido del año en Abu Dabi, donde sigue en dobles

"Fue difícil manejar el partido, Sara impuso un juego muy rápido y no estoy contenta con lo que yo hice en cancha ni con mi actitud. Por supuesto, todo es positivo y tengo claro los errores de hoy. Como dije antes, es el primer partido del año (...) Hoy las cosas no salieron como quería (...) Creo que me apuré y no me ordené de la mejor manera. Hay que seguir entrenando", dijo la rosarina en una escueta conferencia de prensa en la que pese a la molestia por el juego se la vio con buen semblante.

Lo que parecía la despedida de Nadia de Abu Dabi por esta caída en singles, finalmente no lo será, ya que junto a Sara Sorribes justamente, ingresaron a último momento al cuadro de dobles por la baja de la pareja Elise Mertens y Aryna Sabalenka (lesión de Mertens). Podoroska-Sorribes irán contra Siegemund-Zvonareva o Jurak-Ninomiya.

Por otro lado, la Rusa Podoroska confirmó con qué jugadoras entrenará y compartirá burbuja en Australia, donde se disputará el primer Grand Slam del año desde el 8 de febrero (excepcionalmente de esta manera este año, por la pandemia). En la primera semana lo hará con la francesa Caroline García y a ellas se sumarán luego Mertens y Sabalenka.

Abu Dhabi se disputa sobre superficie rápida al aire libre y reparte 565.000 dólares en premios. La estadounidense Sofía Kenin es la máxima favorita.