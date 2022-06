Nadia Podoroska anunció que jugará la qualy de Wimbledon: "Ahora sí estoy lista para volver"

Nadia Podorska está lista para volver. La tenista rosarina, que padece una dolorosa tendinopatía proximal de isquiosural derecho, no juega desde el 31 de agosto de 2021, cuando cayó en la primera ronda del US Open ante la belga Greet Minnen. Pero su calvario parece haber llegado a su fin.

Aquella vez habló sobre su dolencia: "No sé si identifico un punto o un momento exacto en el que dije ‘tengo una lesión grave’. Recuerdo que estaba en un torneo en Guadalajara (marzo de 2021), fui a la kinesióloga por un dolor, empecé a tratarlo y la molestia comenzó a incrementarse cada vez más”, contó.

A principios de junio, subió un video a las redes sociales en el que mostró que estaba recuperándose de su lesión. Lo grabó en en Stuttgart, Alemania, donde jugó un partido en un torneo de interclubes. No fue su regreso oficial al circuito, pero sí parte de su puesta a punto para su esperado regreso a la competencia.

"Me imagino que quieren saber donde estoy, así tan vestida de tenis, de competencia”, contaba la Rusa, en el video, y siguió: “Me encuentro en Alemania. No voy a jugar un torneo oficial, pero si un partido de interclubes. Estoy muy contenta de volver a pisar una cancha en modo competencia después de tantos meses".

"Estoy bastante ansiosa y nerviosa, luego de mucho tiempo afuera. Después les contaré cómo me fue, pero el hecho de estar acá es todo un logro", confesó en el posteo. Hoy confirmó con una breve publicación en Twitter que está lista para jugar y que lo hará en la qualy del legendario torneo inglés.

Podoska vivió su año de ensueño en Roland Garros 2020, momento en el que saltó a la élite mundial y se metió entre las 50 mejores tenistas del planeta. Volvió, con toda la ilusión, pero chocó contra dos factores que le hicieron imposible creer que podría repetir lo del año pasado, o superarlo.

Pero no pudo ser, por un lado, porque se encontró con una rival exigente, la suiza Belinda Bencic, 11 de la WTA y ex 4 del mundo, y por el otro, las propias presiones de Nadia, quien más que nadie internamente sentía que tenía que demostrar en París que lo anterior no fue casualidad. No pudo ser, perdió el 6/0 y 6/3 que le propició su rival no permiten demasiadas objeciones.

La caída en el ranking

Al no haber podido entrar a la cancha por casi diez meses, la argentina bajó del puesto 37 hasta el 158 actual. Más allá de que deberá volver a jugar torneos de categorías menores (los challengers masculinos, es decir, los WTA 125, WTA 100, WTA 80 o WTA 60), podrá utilizar el ranking protegido para participar de nueve eventos a los que desee participar. Este año podría formar parte del Argentina Open femenino, que se realizará del 14 al 20 de noviembre.