Nadal perdió y se retiró

Por precaución, el español Rafael Nadal decidió retirarse del torneo de exhibición en Abu Dhabi, luego de perder frente al sudafricano Kevin Anderson, mientras que el serbio Novak Djokovic no tuvo problemas para pasar a la final del torneo en Emiratos Arabes.

Nadal, que pasó 112 días alejado de las canchas, explicó que no quiere tomar riesgos con respecto a su salud y dijo: "Estoy satisfecho por cómo he jugado, tuve sensaciones normales después de un largo tiempo. No estoy seguro de poder arrancar como quiero el año y por eso debo preservarme". No se presentará por el tercer puesto.

Rafa no jugaba desde el 7 de septiembre, cuando se retiró en el US Open ante Juan Martín Del Potro por lesión. Ayer cayó ante Anderson por 4/6, 6/3 y 6/4. El sudafricano definirá el título con Djokovic (Nº 1), quien venció al joven ruso Karen Khachanov por 6/4 y 6/2.