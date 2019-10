Nacional con estuche nuevo

Con un formato renovado en la fase clasificatoria, esta tarde, desde las 15.30, se juega la fecha inaugural del 24º Nacional de Clubes, certamen organizado por la Unión Argentina de Rugby y del que participan Gimnasia y Esgrima, Duendes, Jockey Club y Atlético del Rosario entre otros equipos.

De acuerdo al nuevo sistema, los 12 equipos que disputaron el Top 12 de la Urba, enfrentarán a los 12 mejores clubes que ocuparon los tres primeros lugares en sus zona durante el recientemente finalizado Torneo del Interior, conformando 8 grupos en total.

En la primera parte del torneo se aplicará el sistema denominado Vodacom, por el cual tres equipos de la Urba, enfrentan a otros tantos del Interior, pero cada uno suma puntos para su grupo. Luego, los primeros de cada grupo, clasifican a cuartos de final lo que hace que en esa instancia definitoria se enfrentarán equipos de Buenos Aires con otros del Interior en igual número.

Por la Zona D, Gimnasia, el campeón del Interior, recibirá en la Bombonera desde las 15.30 a Newman. De no mediar cambios alistará a Gramajo, Palillo y Vich; Ferreyra y Fiore; Gentili, Villegas y Senatore; Cucchiara y Castiglioni; E. Sonsini, Fasoletti, Covella y Galli; Giudice.

Por el mismo grupo, Atlético del Rosario, en tanto, visitará a Mar del Plata Club con Giménez, Tumosa y Galarza; Navarra y Kremer; L. Malanos, Censin y Ramella; F. Nogués y Dorigón; Bisio, Martin, Farrugia y Quetglas, M. Nogués.

En Las Delicias y por la Zona A Duendes será local ante San Luis, y de no mediar cambios alistará a Arregui, Lis y Pardini; Gietz y Ciancio; Fantín, Buffarini y Pretz; P. Imhoff y S. Araujo; Pellegrino, Denhoff, Brogliatti y Santiago; Miralles.

Finalmente Jockey, en la Zona B, hará su presentación en el torneo visitando a CUBA en Villa de Mayo. De no mediar cambios saldrá a la cancha con Agustín Orsi, Pigatto y Gálvez; Saranich y Bur; Oliveros, Minoldo y Binner; Vergallo y Albertengo; De Marco, F. Ferrario, M. Ferrario y Pedregoza; P. Baronio.

La primera jornada se completa con SIC v. Natación y Gimnasia, CASI v. Los Tarcos, Belgrano v. Tucumán Rugby, Uru Curé v. Regatas, Marista v. Alumni, Hindú v. Tucumán Lawn Tennis, Jockey Córdoba v. La Plata y Pucará v. Córdoba Athletic.

En otro orden, también hoy se jugarán los cuartos de final del Reclasificatorio del Interior, jornada en la que los ganadores, además de jugar las semifinales, ganarán una plaza para sus respectivas regiones en el Interior A de 2020. En lo que a equipos del Litoral se refiere, Old Resian recibirá a Palermo Bajo en el Grantfield, mientras que Crai visitará a Universitario (T) en Ojo de Agua. Completan Trébol v. Old Christians y Sociedad Sportiva vs. Curne.