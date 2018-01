Musto, atrapado por una demora

Hay muchas cosas que no están claras en el caso del supuesto doping de Damián Musto. Lo primero es que fue después de un control que se le hizo hace 6 meses y medio, cuando jugaba en Central y que recién ahora sale a la luz. Lo segundo es que no hay ninguna palabra oficial que lo confirme. Tercero, que haya sido River el primero en enterarse y en bajarse de una operación de compra al Xolos de Tijuana que estaba acordada. En el medio, y también de manera extraoficial, la Organización Nacional Antidopaje (Onad) explicó el motivo de la demora. Pero para el club millonario es cosa juzgada, mientras que también quedó involucrado el de Arroyito, que espera oficializaciones para sentar postura si hiciera falta.

El supuesto doping de Musto es del 3-3 de Central-Talleres, en el que fue su último partido en Central. De ahí se fue a Xolos de Tijuana, club que ya había acordado con River la cesión del pase. Pero desde las entrañas del club millonario surgió la novedad y se dio de baja la operación.

¿Qué pasó? Fuentes de la Onad explicaron que la muestra se llevó primero al laboratorio de Francia que las controlaba habitualmente en el fútbol argentino, pero como la Agencia Mundial Antidopaje (Wada) en el medio la desacreditó, fue llevada a un laboratorio a España y por eso la demora.

Eso igual no explica la falta de respuestas oficiales que a esta altura merece sobre todo Musto, al que se le cayó una oportunidad única de una transferencia que iba a ser sin dudas beneficiosa para su carrera. Y lo mismo Central, que quedó atrapado en la misma situación.

También se maneja que la sustancia prohibida es hidroclorotiazida, un diurético que no está permitido. Pero ya el cuerpo médico canalla, encabezado porMarcos Diez, desmintió que Musto haya ingerido medicamento alguno en la previa de ese encuentro con Talleres.

"Es muy exraño todo. No hay ninguna información oficial, ni hacia el jugador ni tampoco hacia el club. Es extraño que River lo sepa antes que Xolos o Central, si es que supuestamente fue en ese partido y si hay doping", dijo a su vez el vicepresidente Ricardo Carloni.

El vice canalla insistió con la versión de Diez. "Diuréticos no se usa en ningún jugador y Musto no tenía ninguna lesión en la previa a ese encuentro. La verdad es que todo es raro, que esto aparezca después de seis o siete meses también", se explayó."Hay que esperar mayores precisiones", insistió el dirigente canalla.

El tribunal disciplinario de la AFA tampoco sabe nada, pero Musto quedó atrapado.